Kırklareli'nde lavanta turizmi hareketliliği

Havaların ısınmasıyla birlikte lavanta tarlaları çiçek açtı. Mor renge bürünen tarlalar yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Devlet desteğiyle lavanta tarlası oluşturdu

Kırklareli’nin Deveçatağı köyünde yaşayan Filiz Tuna 2019 yılında devlet desteğiyle lavanta tarlası oluşturdu. Tarla ile beraber devletten arı desteği alan Tuna, lavanta balı üretiyor.

Tarlalarını yerli ve yabancı turistleri ağırladıkları ifade eden Tuna, 5 yıldır yoğun bir şekilde ilgi gördüklerini anlattı.

Lavantanın önemine değinen Tuna, “Lavanta ile ilgili en ana maddem balım. Balım çok değerli çok severek ve özen göstererek yapıyorum. Bunun yanında lavanta kolonyamız, yüz toniğimiz gibi ürünlerimiz var. Ürünlerimizi her geçen gün çeşitlendirdik. Doğal mumlar yapıyoruz, lavanta yağı yapıyoruz eşi benzeri yok” dedi.

Kafilesi ile İstanbul’dan gelen rehber Gökhan, kefili zaman geçirdiklerini ifade ederek bol bol fotoğraf çekildiklerini dile getirdi.