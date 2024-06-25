Kıvanç: İlk 500’de Adana’nın üretimden net satışları yüzde 56 arttı

ADANA / EKONOMİ

Adana 2022’de 14 firma ile yer aldığı İlk 500 listesine 2023’de 11 firma ile girdi. Adana’nın firma sayısındaki azalmaya karşın, firmaların üretimden net satışlarında yüzde 56 artış sağlandı.

Listeye Adana firmaları Sasa 29, Temsa 175, Elita Gıda 256, Omnia Nişasta 300, Akyem 319, Abdioğulları Plastik 350, Sunar Mısır 360, Bossa 373, ADM Besin 395, Pilyem Gıda 442 ve Atlas Denim 469’uncu sırada girdi.

İlin ISO 500 performansını değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, listeye giren firmaların üretimden net satışlarındaki artışa dikkat çekti. Kıvanç, “Tüm dünya ve ülkemiz açısından zorlu geçen 2023 yılında özelikle bölge olarak ardı ardına yaşadığımız asrın felaketinin etkisi, sanayi sektörüne de yansıdı. 2022'de 14 firmanın üretimden net satışları toplam 67.3 milyar TL iken, 2023'te 11 firma 82.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Firma sayısı azalmasına rağmen, toplam net satış miktarı artmıştır. 2023’de listede yer alan firmaların her birinin ortalama satışlarının 2022'ye göre önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Ortalama net satışlarda yaklaşık yüzde 56'lık bir artış söz konusudur. Bu artış, firmaların bireysel performanslarının iyileştiğini göstermektedir” dedi.

İSO 500 2023 sıralamasındaki durumu Adana sanayisi için yeterli bulmadıklarını belirten Başkan Kıvanç, şöyle devam etti: "Adana, yapımı devam eden ve yeni yatırım alanları ile önümüzdeki dönemde bu sayıyı çok daha yukarılara taşıma potansiyeline sahiptir. İnşallah, önümüzdeki dönemde Adana olarak bu sayıyı daha yükseklere çıkaracağız. Adanalı sanayiciler olarak en büyük önceliğimiz Türkiye’mizin üretim, ihracat ve istihdamını her zamankinden daha fazla katkı koymaktır. Ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin güçlenmesi için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda listeye giren sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum. Yakın gelecekte bölgemiz yapılacak olan yeni yatırımlar ile birlikte ilk 500 arasında yer alan firma sayımızı artıracaktır."