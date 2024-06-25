Kocaali Sosyal Tesisleri 6 günde 2 binden fazla misafir ağırladı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yüzlerce tatilci, bayram tatilini Kocaali Sosyal Tesisleri’nde geçirdi.

Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan ve haftanın 6 günü Sakarya’dan ve çevre illerden gelen kadınlara ev sahipliği yapan tesis 6 günde 2 binden fazla misafiri ağırladı.

Kadınlara özel olarak inşa edilen 20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile şehir turizmine büyük katkı sunuyor.

Sosyal tesisin içerisinde ayrıca bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ile çocuk oyun havuzu da bulunuyor.