Kocaali Sosyal Tesisleri 6 günde 2 binden fazla misafir ağırladı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri yeni sezon için kapılarını açtı. Kocaali Sosyal Tesisleri ilk andan itibaren yoğun ilgi gördü.
HASAN COŞKUN / SAKARYA
Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yüzlerce tatilci, bayram tatilini Kocaali Sosyal Tesisleri’nde geçirdi.
Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan ve haftanın 6 günü Sakarya’dan ve çevre illerden gelen kadınlara ev sahipliği yapan tesis 6 günde 2 binden fazla misafiri ağırladı.
Kadınlara özel olarak inşa edilen 20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile şehir turizmine büyük katkı sunuyor.
Sosyal tesisin içerisinde ayrıca bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ile çocuk oyun havuzu da bulunuyor.