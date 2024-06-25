EBSO Meclisi’nin konuğu İBB Başkanı Cemil Tugay oldu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Haziran ayı meclis toplantısında, EBSO üyesi sanayiciler sorun ve taleplerini, toplantıya konuk olarak katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a aktardı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Tugay’ı Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü’nün kurulmasından dolayı tebrik ederek, “Dilerim başta trafik ve enerji verimliliği olmak üzere çok verimli ve etkin işlere imza atılır” dedi.

Yorgancılar, İzmir’deki organize sanayi bölgelerine (OSB) dair yaptığı sunumla OSB’lerin önemi, eksiklikleri ve yeni OSB’lerin oluşturulmasıyla ilgili talepleri iletti. OSB’lerin yanı sıra mesleki eğitim konusunda da Tugay’a iş birliği çağrısı yapan Yorgancılar, EBSO üyesi sanayicilerinin sorun ve taleplerinin yer aldığı bir dosyayı Tugay’a vereceğini ifade etti. Yorgancılar, sanayicilerden gelen öncelikli taleplerin, sanayi tesislerinin yollarının onarılması, ikinci çevreyolu, otopark sorunu, yol ve trafik düzenlemeleri, toplu ulaşım düzenlemesi, kentsel dönüşüm, su kaynaklarının verimli kullanılması, tabela kirliliği ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonu olduğunu sıraladı.

“Kamu kaynaklarını korumak görevim”

Kente dair projeler ve yol haritası hakkında bilgi veren Başkan Tugay, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Tugay, “Gereksiz olduğuna inandığım, bir tür macera gibi düşünüldüğüne inandığım, kamu kaynaklarının israf edildiği projeleri durdurmak benim için önemli bir görevdi, bunu yapıyorum” dedi.

Egeli sanayicilerin sorun, öneri ve taleplerini dinleyen Tugay, “Genel sorunlara baktığımda ulaşım ve trafikle ilgili sorunların ağırlıklı olduğunu görüyorum. 17 sanayi bölgesi anlatılırken su sorunlarından bahsedildi. Yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması için arsa ihtiyacı dile getirildi. Bunların hepsini arkadaşlarımızla kayıt altına alıyoruz. 2 ay 18 gündür belediye başkanlığı yapıyorum. Bu süre içerisinde daha önce kendime ödev olarak belirlemiş olduğum acil eylem planları çerçevesinde yapılması gerekenleri birer birer yaptığımızı söyleyebilirim” dedi.

İzmir’in yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Tugay, “Bu çerçevede idari organizasyona ve bütçe disiplinine ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Yaptığımız en önemli iş bu. Hem idari olarak hem mali olarak belediyenin farklı bir anlayışla disipline edilmesi için kararlar alıyoruz. Arkadaşlarımızla süreci yürütüyoruz. Bu süreçte, daha hızlı çözümler üreten, planlamayı, hedeflerini doğru koyan, 5 yıllık süre içinde neleri başarmasıyla ilgili temel bilgi sahibi olan, hangi zamanda hangi projeyi gerçekleştireceğini dokümante eden bir belediye için çalışıyoruz. Bunları yapmadan başarılı olmamız mümkün değil. Ülkemizde kötü bir kamu yönetimi anlayışı vardır. Bu anlayış değişmedikçe aynı sorunları yaşamayı devam edeceğiz. Attığımız bütün adımların arkasındaki temel gerekçe budur” ifadelerini kullandı.