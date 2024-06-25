Üç dernekten ortak talep: DRES türbin temelleri de Yerli Aksam Yönetmeliği’ne dahil edilsin

İZMİR / EKONOMİ

Temiz enerjide en yüksek potansiyel sunan kaynaklar arasında yer alan deniz üstü rüzgâr santrallerinde (DRES) Türkiye’nin ilk sanayi envanteri çalışmasını tamamlayarak geçen Ocak ayında kamuoyuna açıklayan Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), mevzuat oluşturma çalışmalarında da aktif rol oynuyor.

Üç sivil toplum kuruluş bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, Yerli Aksam Yönetmeliği’ne deniz üstü rüzgâr santrallerinin türbin temellerinin de dâhil edilmesini talep etti.

Üç STK adına ortak açıklamada bulunan DÜRED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak, Yerli Aksam Yönetmeliği’nin Türkiye’de yerli sanayinin gelişmesinde büyük rol oynadığını hatırlatarak, karasal rüzgâr türbinleri ile ilgili detaylı teşvik mekanizması geliştirildiğini, deniz üstü rüzgâr türbinlerinin ise bu noktada ciddi farklılıklar taşıdığını söyledi. Durak, “Deniz üstü RES’lerin temel dizaynları, deniz derinliği ve jeolojisine göre değişiklik gösteriyor. Temelin yanında geçiş parçası (transition piece) olarak adlandırılan ve denize çakılan temel ile rüzgâr türbin kulesi arasındaki bağlantıyı sağlayan mekanik aksam bulunuyor. Deniz altı kablolar, karada kullanılandan daha farklı bir yapıda. Bu ekipmanlar çoğunlukla tersanelerde üretiliyor ve ülkemizdeki enerji sanayi sektörü ve tersaneler bu ekipmanların üretilmesi için yeterli tecrübeye sahip. Buna karşılık ilgili yönetmelikte deniz üstü rüzgâr türbin temeli ve geçiş parçası veya kullanılan gemiler ile ilgili herhangi bir yerli aksam destek fiyatı tanımlaması bulunmuyor” dedi.

“Yolun başında hata yapmayalım”

DRES’lerin çok sayıda sektöre sipariş veren büyük bir mekanizmaya sahip olduklarını belirten Durak, istihdam boyutunda karasal RES’lere göre 10 kat fazla istihdam sağladığını hatırlattı. Durak, “Türkiye’de deniz kıyısındaki şehirlerimiz, yüksek seviyede elektrik tüketen ve sanayi gelişimi olan şehirler. Ortak hedefimiz, ülkemizin çok geç çıktığı bu yolculukta rakiplerine göre daha hızlı adımlarla yol alabilmesi. Doğru ve uygulanabilir teşvik mekanizması, sadece yerli üreticilerimiz için değil, bu alanda ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı sermeyeli şirketlerin de dikkatle izledikleri bir süreci oluşturuyor. Henüz yolun başında hata yaparsak, sektöre telafisi zor zarar verebiliriz.”

“2035’de 29 bin 600 MW’ye yükselecek”

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da Ulusal Enerji Eylem Planı’nda Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2035 yılında 29 bin 600 MW’a yükseleceğini, bu kapasite içerisinde deniz üstü rüzgâr enerjisinin 5 bin MW seviyesinde pay alacağı bilgisini verdi.