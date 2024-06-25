Gaziantep’in haylan kabağı reçeli, coğrafi işaret tescili aldı

GAZİANTEP

Türkiye’de en fazla coğrafi işarete sahip olan il olan Gaziantep, 106 coğrafi işaretli ürün ve 1 geleneksel ürünle zirvesini koruyor.

Gaziantep’te yer alan kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışan GBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, coğrafi işaret tescili alınan ürünlerin denetimini her yıl düzenli olarak yaparak Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderiyor.

Gaziantep’e ait ürünlerin uluslararası bilinirliğini arttırmak amacı ile Avrupa Birliğinde de tescili için projeler hazırlanıyor. Baklava ve Araban Sarımsağı, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini alırken, katma değeri ve istihdamı artırmak için GBB, kurumlar ve STK’lar iş birliğinde Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil çalışmaları devam ediyor. Tescil belgesini aldığı ürünlerle en üst sırada yer alan Gaziantep'in mutfağına ait menengiç kahvesi, nar ekşisi, lahmacun, fıstık ezmesi, muska, Antep fıstığı, Antep bulguru Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili için sıra bekliyor.