Adana’da çekilen Kum Zambağı 5 Temmuz’da vizyonda

ADANA / EKONOMİ

Zarafeti ve narinliği ile bilinen ancak nesli tükenme tehlikesi altındaki ‘Kum Zambağı Çiçeği'nden’ esinlenen film, sıra dışı bir aşk hikayesini anlatırken, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı’nın eşsiz doğal güzelliğini fon olarak kullanıyor.

Mehmet Demir Yılmaz’ın yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Koz Yapım, dağıtımını A90 Pictures üstleniyor.

Filmin konusu

Yunus, yıllarca beklediği ve adeta kutsayarak sevdiği Afife’ye derin bir aşkla bağlıdır. Eski kocasından gördüğü eziyetler sonrası yeni bir yuva arayan Afife, Yunus’a anlaşmalı bir evlilik teklif eder. Anlaşma gereği, Yunus Afife’yi kendisini sevmesi için zorlamayacak; Afife de aynı çatı altında, Yunus’un yanında olacaktır. Yunus ve Afife bu anlaşmaya uyabilecek midir?