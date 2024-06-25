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Netflix, kullanıcılarına tamamen ücretsiz plan sunacak

Netflix'in şimdiye kadarki en radikal abonelik değişikliğini düşündüğü bildiriliyor. Dijital platform, reklamlarla desteklenen tamamen ücretsiz bir plan sunmayı düşünüyor.

Haber Merkezi
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Netflix, kullanıcılarına tamamen ücretsiz plan sunacak
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Netflix, tamamen ücretsiz plan seçeneğini Kenya'da denemişti ancak geçen yıl sonlandırdı. Şirketin şu anda düşündüğü şey, ücretsiz planı çok daha büyük pazarlarda (örneğin Asya ve Avrupa) sunarak büyük bir adım atmak. Bloomberg’e göre ücretsiz plan sunulursa Almanya, Japonya gibi ülkelere sunulacak; belli abonenin yakalandığı ana pazar olan Amerika’da söz konusu bile değil.

Tamamen ücretsiz Netflix, yakın zamanda mümkün değil

Ancak, tamamen ücretsiz Netflix aboneliği yakın zamanda mümkün görünmüyor. Bloomberg’in kaynakları, bu planın şu anda yalnızca şirket içinde görüşüldüğünü belirtiyor. Bu teklifin özellikle de düşük gelirli tüketicilerin şu anki fiyatlarla bu hizmeti almaya gücünün yetmediği ülkelerde şirketin ivmesini sürdürmesine yardımcı olacağı açık.

Netflix’in reklamlı aboneliği Türkiye’de bulunmuyor. Yurt dışında standart ve premium aboneliğe ek olarak çeşitli kısıtlamalarla birlikte reklamlı abonelik seçeneği de sunuluyor. Temel planın fiyatı 120 TL ve bu fiyata 720p gibi yıllar yıllar öncesinin kalitesinde izlemenize izin veriliyor. 

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