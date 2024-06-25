Fiyubox, yerli markaları global pazarlara taşıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Genç ve dinamik kadrosu ile yerli markaların uluslararası arenada rekabet gücünü artırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Fiyubox Express Cargo, bu doğrultuda sunduğu yenilikçi çözümler ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Müşterilerinin lojistik ihtiyaçlarına B2B ve B2C iş modelleri ile Fiyubox çatısı altında cevap veren bir forwarding şirketi olduklarını söyleyen Fiyubox CEO’su ve Kurucu Ortağı Yaşar Okumuş, hedefleri ve yatırım planları hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne konuştu.

Lojistik hizmetlerini iki ayrı playform üzerinden sağladıklarını dile getiren Okumuş, “Aslında hizmet ihracatı yapan bir firmayız. Doğrudan ve dolaylı verdiğimiz tüm hizmetler global pazarlara hitap ediyor. İki ayrı platform ile müşterilerimize lojistik destek sunuyoruz. Fiyuex ile ihracat ve ithalat yapan büyük ya da küçük ölçekli işletmeler için lojistik forwarding hizmeti, Fiyubox ile de Türkiye’den alışveriş yapmak isteyen kullanıcıların lojistik hizmetinin yürütülmesinde destek sağlıyoruz. Böylelikle hem Türkiye’nin ihracat hacmine katkı sunmaya gayret ediyor hem de yurtdışı kullanıcılarımızın Türkiye’deki ürün gamının kalitesi ile tanışmasına aracılık ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji yatırımına devam edeceğiz”

Yatırımlarının büyük bölümünün yazılım üzerine olduğunu vurgulayan Yaşar Okumuş, “2023 yılı bizim için bir atılım yılı olmuştu. Tüm ciro hedeflerimizi tutturarak 2022 yılına göre yüzde 140 artış sağladık. Bunu da büyük bir özveriyle çalışmamıza, hizmetimizde sunduğumuz kaliteye ve ekip arkadaşlarımızın emeklerine borçluyuz. Teknoloji servisimizin gelişimi için oldukça büyük yazılım yatırımları yaptık. Türkiye’nin en büyük sanayi üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Konya’da da bir ofis açarak oradaki müşterilerimize de doğrudan destek sunmaya çalışıyoruz. 2024 yılında da yine teknoloji yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

“Servis çeşitliliğimizi artıracağız”

Lojistik sektöründe büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Okumuş, “Bu yıl içerisinde wholesale ürün ihracatına başlamayı planlıyoruz. Fullfilment depo servislerinde de e-ihracat faaliyetlerine paralele olarak artış olacağını öngörüyoruz. Bu sebeple daha büyük elleçleme operasyonuna sahip ek bir depo kurmak istiyoruz. Ayrıca B2B kanallarında sistemimize yeni eklentiler katarak gerek lojistik tedarikçisi gerek operasyon kolaylığı konusunda ilerleme hedeflerimiz var. Bu bağlamda da kullanıcılarımızın hem operasyonel yükü azalacak hem de sunduğumuz servislerde çeşitlilik artacak” dedi.

Önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu belirten Okumuş, şunları söyledi: “Hem lojistik sektöründe hem de e-ihracatta yaşanan en büyük problem güven. Sektörde bu çok göz ardı ediliyor. Biz gün oluyor bir fotoğrafla anıları, gün oluyor bir hediyeyle mutlulukları, gün oluyor ki bir konteyner ile çocuklarınızın geleceğini taşıyoruz veya taşınmasına aracılık ediyoruz. Haliyle bu konuda hizmet alanların bu konuda size güven duymaları ve o güvenin de karşılıksız bırakılmaması gerekiyor.”