SPK'ya bildirildi: Turkcell, Sofra'nın tamamını satın aldı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., TÖHAŞ aracılığıyla önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’nin kalan yüzde 33,3 hissesini 5.196.000 TL karşılığında Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’den satın aldı.

Yönetim Kurulu, 17 Ağustos 2023 tarihinde bu satın alma kararını aldı. Hisseler, Pay Sahipleri Sözleşmesi uyarınca ön alım hakkı kullanılarak satın alındı. Bu satın alımla birlikte Sofra’nın tamamı Turkcell’in oldu. Sofra, yemek kuponları, yemek çekleri, akıllı kartlar ve benzeri hizmetlerde faaliyet gösteriyor.

5.196.000 TL’ye satın alındı

Satın alma işlemi peşin ödeme yöntemiyle gerçekleşti. Edinim sonrası Sofra’nın sermayesi 600.000 TL olarak belirlendi. Sofra’nın sermayesinin %33,3 oranındaki hissesi için beher paya 25,98 TL ödendi.

Yatırımcı kararını etkileyebilir

Bu hisse alımı, yatırımcıların kararlarını ve pay değerini etkileyebilir. Sürecin kesinleşmemesi nedeniyle açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne göre ertelendi.

SPK’ya açıklama yapıldı

Konuyla ilgili detayların tamamı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirildi. SPK’ya yapılan bu açıklamada, tüm bilgilerin doğru olduğu ve ilgili kayıtlarla uyumlu olduğu vurgulandı.