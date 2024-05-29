KMTSO Başkanı Buluntu: Kahramanmaraş dönüşüme hazır

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

KMTSO 16. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO Mayıs Ayı 16. Olağan Meclis Toplantısı’nda Mayıs ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra İŞKUR İl Müdürü Ali Güner katıldı.

Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Mayıs ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum yaptı. İŞKUR Müdürü Ali Güner ise kentteki istihdam durumu ile ilgili sunum yaparak, üyelerden gelen soruları cevaplandırdı.

Asliye Ticaret Mahkemesi

Meclis üyelerine hitap eden Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz ay, yoğun emek harcadığımız Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kurulması kararı alındı. Birçok iş davası Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülüyordu ve bu davalar yetki ve uzmanlık alanı dışında olduğu için süreçler uzuyor ve sonuçları olumsuz etkileniyordu. Baromuz ve Odamızın çalışmaları sayesinde Kahramanmaraş’ta Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kurulması kararlaştırıldı. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Şans Sohbetleri

KMTSO, faaliyetleri kapsamında yalnızca kendi konularıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve şehrimizin tanıtımına yönelik çalışmalarda da büyük mesafeler kat ediyor. Bu kapsamda birçok toplantı, seminer ve eğitici program düzenliyoruz. Odamızda hemen hemen her hafta etkinlikler ve programlar devam ediyor, sizler de takip ederseniz gerçekten faydalı hizmetler sunulduğunu görebilirsiniz. Bu ay, "Şans Sohbetleri" kapsamında ünlü ekonomistler Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ'ı ağırladık. Sohbetlerimizde şehrimizin ekonomisi ve sıkıntılarıyla ilgili ciddi tartışmalar yaptık.

KMTSO Hizmet Binası

Oda binamızın durumu hakkında merak edilenlere açıklık getirmek istiyorum. Başlangıçta ağır hasarlı olarak değerlendirilen binamız, daha sonra orta hasarlıya çevrildi ve gerekli izinler alındıktan sonra güçlendirme çalışmalarına başladık. İnşallah bu ayın sonunda güçlendirme çalışmalarını tamamlayacağız. Bu çalışmaların ardından, binamızın yeni yapısı ve mimarisi ile inşaat sürecine geçeceğiz. Görüldüğü üzere, kolonlar, sütunlar ve meclis salonundaki ciddi hasarlar nedeniyle bu süreç kolay olmadı. İnşallah çok kısa bir sürede binamızı yeniden faaliyete geçireceğiz.

TUSAŞ’a ilk ürün teslimatı yapıldı

TUSAŞ, şehrimiz için çok ciddi bir yatırım ve Kahramanmaraş'ta önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Nitelikli iş gücü konusunda, hem teknik meslek liselerimiz hem de İstiklal Üniversitesi ile imzalanan protokol gereği meslek yüksekokulumuz, uzay ve havacılık alanında önemli eğitimler verecek. Bu eğitimler sayesinde, burada yetişen öğrenciler hem kurulacak savunma sanayi tesislerinde hem de diğer savunma sanayi üretimi yapan yan şirketlerimize büyük katkı sağlayacak. Nitelikli iş gücü konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, çünkü bu süreçte altyapıyı oluşturmak için de çalışmalar yapıyoruz. Göknur Makine, TUSAŞ’a ilk imalatını yaparak ürün teslim etti.

Büyük savunma sanayii şirketi kuruluyor

Geçen hafta TUSAŞ'ın Türkoğlu tesislerini ziyaret ettik. Bu ziyaret, savunma sanayi yetkilileri ve TSK Güçlendirme Vakfı'nın bir programı kapsamında gerçekleşti. Orada üretilen ürünleri yakından görme şansımız oldu. Sevindirici haber ise, tesisin kuruluşundan kısa bir süre sonra Boeing'e parça üretimine başlaması ve bu parçaların Boeing'de kullanılmak üzere gönderilmesiydi. Tesisin çok ciddi bir iş potansiyeli var ve eksik olan 3-4 makinenin ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasıyla tam kapasiteye ulaşacak. Şu an TUSAŞ tarafından kurulan bu üretim tesisi, önümüzdeki haftalarda savunma sanayi şirketimizi kurduktan zaman içerisinde şirkete devrolacak. Geçen hafta Rafet Bey ve Fatih Uysal Bey ile kuracağımız şirketin nihai görüşmelerini gerçekleştirdik. Artık savunma sanayi şirketimizi kurmak için hiçbir engelimiz yok. Müracaat edenlerin incelemeleri tamamlandıktan sonra, onlar da şirket ortağı olarak devreye alınacak. İnşallah bu hafta içerisinde büyük savunma sanayi şirketimizi kuracağız.

Kahramanmaraş dönüşüme hazır

Kahramanmaraş gerçekten asrın felaketini yaşadı, ancak özellikle savunma sanayi alanındaki hamlelerle burada bir değişim ve dönüşüm süreci başladı. Bu durumu sık sık dile getiriyoruz; belki şu an tam farkında değiliz, ama zamanla herkesin bu değişimi göreceğine ve hemfikir olacağına inanıyorum. Kahramanmaraş, savunma sanayinin ikinci başkenti olma yolunda ilerliyor. Yan tedarikçileri, kurulan okulları ve teknik meslek liselerindeki eğitim düzeyinin yükselmesiyle, Kahramanmaraş ciddi bir dönüşüm yaşayacak. Bu sürecin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”