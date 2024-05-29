Birgi ÇEKÜL Evi, 21. yılını kutluyor

AHMET USMAN / İZMİR

Türkiye’de ilk kez tapu kaydına “Kültür Evi” olarak kaydettirilen taşınmaz olan Birgi ÇEKÜL Evi’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Birgi’nin Mirası Kadınların Kadrajında Fotoğraf Sergisi” ve “Birgi ÇEKÜL Evi El İşi Kursu Sergisi” etkinliği Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener ile gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri B. Ilgın Sözen, "Birgi'nin mirası sadece Birgi'ye ait değil. Birgi tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın mirasıdır. Birgi'nin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak, gelecek kuşaklar için yaşanabilir bir kent olma özelliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden gelen kültür kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, Birgi'yi uluslararası bir kültür merkezi hâline getirmek istiyoruz’’ dedi. Sözen, yapay zekânın gücüyle kültür ve çevre mirasının korunması için çalışma başlattıklarını belirterek, ÇEKÜLGPT’nin hayata geçirileceğini söyledi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da Birgi’nin çok daha güzel noktalara geleceğini belirterek, “Birgi’nin daha fazla tanıtımının yapılması, farkındalığının artırılması, gençlerimiz ve vatandaşlarımızda bu bilincin oluşturulması için tüm kamu ve sivil toplum kurumlarımız ile çalışacağız” dedi

Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener ise Tarihi Kentler Birliği ile yaptıkları toplantıların Birgi için bir eğitim odağı olduğunu belirterek, “Bugün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeysek ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi’nde yer alıyorsak ÇEKÜL Vakfı’nın ve Birgi gönüllülerinin bunda katkısı çok büyüktür. ÇEKÜL ile çalışmaya ve yeni projelerine katkı sağlamaya devam etmekten büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu.