KO-MEK’ten imam ve müezzinlere hitabet ve ses eğitimi

EKONOMİ / KOCAELİ

Toplumun her kesimine dokunarak Halk Üniversitesi olmanın gururunu yaşayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), imam ve müezzinler için diksiyon ve Türk Sanat Müziği eğitimi vermeye başladı. Karamürsel İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda verilen eğitimlerde ilçede görevli müezzinlere sesi doğru kullanma, diksiyon ve Türk Sanat Musikisi eğitimleri veriliyor.

İmam ve müezzinler için son derece önemli olan sesi doğru kullanma ve okunan Kur’an-ı Kerimi farklı makamlarda seslendirme eğitimi KO-MEK aracılığıyla alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Ayrıca KO-MEK tarafından verilen eğitimlerde imam ve müezzinler için güzel ve etkili konuşma teknikleri de diksiyon eğitimiyle aktarılıyor. Üç aylık bir zaman diliminde verilecek eğitimler sonrasında imamlar ve müezzinler vaaz ve namazlarda daha etkili ve farklı makamlarda namaz kıldırıp vaaz verebilecek. Türk Sanat Müziği derslerini oldukça verimli kullanan kursiyerler aynı zamanda eğitimciyle birlikte farklı makamları deneme ve öğrenme imkânı bulabiliyor.