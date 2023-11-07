KO-MEK'ten kadın girişimcilere destek

EKONOMİ / KOCAELİ

KO-MEK’in Elektrik Arg Kaynakçılık Kursu yeni eğitim döneminde SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezi’nde uzman eğitmenler gözetiminde devam ediyor. Haftada 40 saat, toplamda 128 saatlik bir eğitimi kapsayan kurs hafta için her gün gerçekleştiriliyor. Kaynakçılık kursunda erkek kursiyerlerin yanı sıra kadın kursiyerlerin yer alması, kadınların her alanda çalışabileceklerini kanıtlıyor. Kaynakçılık alanında tecrübe kazanmak için çalışan KO-MEK’in kadın kursiyerleri, Duygu Savaş, Özgür Sarı, Hediye Ör, Nazlıhan Torun; erkek işi olarak bilinen Elektrik Arg Kaynakçılığında kadınların da bu alanda başarılı olacaklarına inanıyor.

“KO-MEK’te öğrenmek çok keyifli”

Bir kamu kurumunda mühendis olarak çalışan Duygu Savaş konuşmasında, “Ben uzun zamandır öğrenmek istiyordum kaynak işini, ev işlerini yapmayı çok seviyorum buraya arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Kaynakçılık bence erkeklerin değil kadınların daha iyi yapabileceği bir alan çünkü özen isteyen, titizlik isteyen bir iş. KO-MEK’te öğrenmek keyifli ve kolay” dedi.

“Farklı uğraşlar bulmak istedim”

İktisat mezunu olan diğer kursiyer Özgür Sarı ise “Bu zamana kadar özel sektörde idari işlerde çalıştım. Bir zaman sonra ara verip başka işlere meşgul olmak istedim. Kaynakçılık çok havalı bir iş, özen gösterilmek istenen bir uğraş. Kadınlara buradan seslenerek, gelip eğitim almalarını ve her şeyi kendilerinin yapmalarını tavsiye ediyorum” sözleriyle KO-MEK’e teşekkür etti.

KO-MEK’te neler öğretiliyor?

Elektrik Arg Kaynakçılığının, ağır iş sanayi dalında yer alması nedeniyle kursta ilk olarak iş güvenliği konusunda eğitim veriliyor. Ardından kaynakçılığa giriş basamağı ile derslere başlanıyor. Eğitmenler bu etapta kursiyerlere metal malzemeleri tanıtarak, kaynak kabiliyetlerini anlatıyor. Teorik bilgilerin sonrasında ise uygulamaya geçiliyor. Bu etapta düz kaynak çekişi, elektrotların tutuşturulması, gaz tüpleri ve kaynak makinelerinin kullanımı öğretiliyor. Parçaların düz dikişleri ve birleştirilmesiyle köşe kaynak yapımı da yine dersler çerçevesinde kursiyerlere aktarılıyor. KO-MEK’ten bu eğitimleri alan kursiyerler aldıkları sertifikayla sektörde kolaylıkla iş bulma olanağına kavuşuyor.