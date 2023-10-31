Kocaeli'de toplanan bağışlarla Hatay'da okul yapılacak

KOCAELİ / EKONOMİ

Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, Hatay’daki depremde uzuvlarını kaybeden vatandaşlar için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi planını hayata geçirmişti. İkinci projeleri kapsamında Hatay Defne’de 12 derslikli okul yapılması amacıyla bağış kampanyası düzenlenen program Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Düzenlenen yardım programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü ve eşi Ümmühan Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkanvekili Kaan Dilmen, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, CHP geçmiş dönem milletvekili Hikmet Erenkaya, STK ve dernek temsilcileri ile birlikte vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu Işıl Açıkkar’ın yaptığı programa desteklerini göstermek için gelen diğer konuklar ise Uğur Arslan ve Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal oldu.

“Hatay’da okul inşa ederek orayı ayağa kaldırmak istiyoruz”

Sizlerden son kez destek istiyoruz diyen Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platform Başkanı Sevim Pekyörür, “Bizler devletin bireyleri olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmemeliyiz. Kocaeli’nin bütün dinamikleri ile bu projeyi hayata geçirdik. Bu kez Hatay ilimizde okul inşa ederek orayı ayağa kaldırmak için sizden destek istiyorum. Hatay hepimizin şahsi meselesi olsun” dedi.

“Bu tür projeleri toplum desteklemeli”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu tür projelerin toplum için çok önemli olduğunu ve bu nedenle desteğe değer olduğunu ifade etti. Büyükakın, “Bu platform deprem bölgesindeki insanlar için bir şeyler yapmak istiyor. Fizik tedavi merkezi projesinden sonra bu kez okul yapalım dediler, bence başarırlar” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin yükselmesi için mücadele eden vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sözlerine, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarında karşılaştığı yoğun ilgiden bahsederek; “Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kez daha gönülden kutluyorum! Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine müthiş bir katılım gösteren ve Cumhuriyetimize, ay yıldızlı al bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan Kocaelili kardeşlerimizin her birine minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin bu denli büyüyüp, serpilip yükselmesi için mücadele veren başta devlet büyüklerimizi, bilim insanlarımızı ve her bir vatandaşımızı da tebrik ediyorum, gönülden kutluyorum” dedi.

“Herkesin gücü nispetinde projeye yardımda bulunmasını rica ediyorum”

En iyi eğitim davranışlarla ortaya çıkan durumdur diyen Vali Yavuz, “Hanımefendilerin bunu yapması bu yüzden de önemlidir. Kültür yaşatarak aktarılır ve kültür böyle oluşur. Kocaeli kadar kültürün özümsendiği ve yaşam biçimi haline getirildiği çok az şehir olduğunu söyleyebilirim. Deprem sonrası gösterilen büyük özveriden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. 6 Şubat depremlerinde kıyamet senaryosu ile karşı karşıya kaldık. Bu milletin farklı bir millet olduğunu gördük. Yaralarımızı sardık ve yolumuza devam ediyoruz. İyilik ve güzellikleri çoğaltmak hepimizin asli görevi. Herkesin gücü nispetinde yardımda bulunmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hanımların gücüne her zaman inanıyorum"

Hanımların toplumdaki ve gelecekteki gücüne çok kıymet verdiğinden bahseden Vali Seddar Yavuz, “Hanımların gücüne her zaman güveniyorum çünkü nesilleri hanımlar yetiştirir aslında. Nezaket ve zarafeti hanımlardan öğreniyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının bizden sonraki nesillere aktarılması bakımından da bu faaliyeti çok önemsiyorum çünkü kültür sözde değil yaşanarak aktarılır” dedi. Yardım Kampanyasına desteğin önemli olduğunu, meblağın önemli olmadığını söyleyen Vali Yavuz, “İster 10 lira olsun, ister 1 lira olsun hayırda, iyilikte yarışmak hepimizin asli vazifesidir. Bu aynı zamanda Türk kültür ve medeniyetinin de bir gereğidir. Projeyi gerçekleştiren tüm arkadaşları gönülden kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımızın üzerine düşen ne varsa projede yer alacağız”

Programa video konferansla bağlanarak kampanya için teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Her tuğla koyanın elini öpüyorum. Herkes bir tuğlanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bakanlığımızın üzerine düşen ne varsa projede yer alacağız. Projeyi gerçekleştiren herkesi tebrik ediyorum, yapımı planlanan okulun açılışına bizzat katılacağım” şeklinde konuştu.