Kocaeli’den 2024’te 90 Milyon TL’lik tasarruf

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, enerji üretiminde önemli bir başarıya imza atarak 2024 yılında toplam 74.519.896 kWh elektrik üretti. Bu üretimden yaklaşık 90 milyon TL tasarruf sağlandı, Toplam gücü 28.600 kWh olan santrallerden 2024 yılında üretilen yıllık ortalama elektrik miktarı 74.515.097 kWh olarak kaydedildi. Yaklaşık 22.407 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya eşdeğer olan enerji miktarı 75 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ön Planda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karbon ayak izinin azaltılmasına da yardımcı olmak için çevre dostu üretim modellerini destekleyerek, sürdürülebilir enerji kaynakları yatırımlarına devam ediyor. Yuvacık, Namazgah, Avluburun ve Soğukpınar hidroelektrik santrallerinde 15.369.210 kWh elektrik üretilirken; Namazgah, İSAŞ Arıtma, İSU Kullar AAT ve Doğu Kışla güneş enerjisi santralleri ise 8.485.556 kWh üretim sağladı. İZAYDAŞ bünyesindeki LFG tesisleri, biyogaz ve tehlikeli atık yakma tesislerinde ise 50.665.130 kWh elektrik üretildi.

Belediye Bütçesine Büyük Katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kendi enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımları, belediye bütçesine büyük katkı sağladı. 2024 yılı boyunca üretilen elektriğin ekonomik karşılığı 90 milyon TL olarak hesaplanırken, bu tasarruf sayesinde belediye kaynakları kentin öncelikli projelerine yönlendirilecek.

Üretim Kapasitesi Artırılacak

Büyükşehir yetkilileri, önümüzdeki yıllarda enerji üretim projelerinin genişletileceğini ve Kocaeli’nin enerji üretim kapasitesinin artırılacağını belirtiyor. Bu yatırımlarla çevre dostu enerji üretimi desteklenirken, karbon ayak izinin azaltılması ve ekonomik kazancın artırılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla hem çevreyi koruyarak hem de bütçesine katkı sağlayarak Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olmaya devam ediyor.