Kocaer Çelik'ten 6 yıl üst üste ihracat şampiyonluğu

DENİZLİ

Türkiye’nin özel sektörde en büyük 87'nci sanayi şirketi ve en büyük 50'nci ihracatçısı olan Kocaer Çelik, Ege İhracatçı Birliği’nin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 316 milyon 554 bin 244 dolarlık ihracat tutarı ile Ege Bölgesi’nin demir çelik sektöründe 6 yıldır üst üste ihracat şampiyonu ve tüm sektörler içerisinde Ege Bölgesi’nin en büyük üçüncü ihracatçısı ödüllerini aldı. Katma değerli ürünleriyle küresel rekabet gücünü her geçen gün artıran Kocaer Çelik, Ege Bölgesi’ndeki aralıksız şampiyonluğunu böylece altıncı yılında da sürdürdü.

2023 yılında demir çelik sektöründe global bir daralma yaşandığına dikkat çeken Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, negatif tabloya rağmen şirket olarak sürdürülebilir büyümelerine devam ettiklerini vurguladı. Kocaer, “Türkiye, 2023 yılının ilk yarısında çelik üretiminde yüzde 16.3 daralma yaşamış, yıl sonuna doğru bu daralma yavaşlama eğilimi gösterse de, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 6.1 kayıp yaşamıştır. Sektörümüzdeki bu negatif tabloya rağmen Kocaer Çelik olarak pozitif ayrışmayı başardık. Yatırımlarımızı sürdürürken, üretimimizi ve satış gelirlerimizi artırdık. Yılın ilk dokuz ayında net satış hacmimizi önceki yıla göre yüzde 8. 4 artırdık. Toplam satış gelirlerimiz ise yüzde 32 artışla 8. 8 milyar TL olarak gerçekleşti. Brüt kar marjımızı 1 Temmuz- 30 Eylül 2023 döneminde 2. çeyrekteki yüzde 20. 4 seviyesinden yüzde 23. 6 seviyesine yükselttik. Yılın ilk dokuz ayında esas faaliyet karımız ise 1. 58 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda başarılarını ödüllerle tescillemeye devam ettiklerini belirten Kocaer, “2018 yılından bu yana Ege Bölgesi’ndeki ihracat şampiyonluğumuzu aralıksız sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Katma değerli ihracatımızla ülkemizin en büyük 50’nci ihracatçısı konumunda da yer alıyoruz. Böylece hem Ege Bölgemize hem de ülkemize artı değer sağlıyoruz. Yatırımlarımızla ve katma değerli ürünlerimizle ülkemize sağladığımız katkıyı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlara devam

Büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için stratejilerini yüksek katma değerli yeni ürün yatırımları ve yenilenebilir enerji yatırımları olarak belirlediklerini ifade eden Kocaer, “Türkiye, Avrupa ve dünyanın birçoj ülkesine baktığımızda, çelik profil üretimi, servis merkezi ile imalat operasyonları ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren nadir şirketlerden biriyiz. Çelik ürünlerinin, gelişen dünyaya ancak katma değerli şekilde, yenilenerek ve dönüşerek ayak uydurabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle modern üretim tesislerimizde, üstün mühendislik gücümüzle çeliğin daha farklı ve kapsamlı alanlarda kullanılmasını sağlayacak yüksek katma değerli ürünlere yöneldik. Bu faaliyetlerimiz sonucunda toplam satış hacmi içinde yüksek katma değerli ürünlerin payını bir yıl gibi kısa sürede %33’den %42 seviyesine yükselttik. Bu oranı daha da ileri taşıma hedefimiz doğrultusunda revizyon ve kapasite artırma yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aliağa-A2 fabrikasındaki yatırımlarımızın tamamlanması ve yeni katma değerli ürünlerin portföyle ilave edilmesinin ardından, yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik Aliağa-A1 fabrikasında da son teknolojiyi kullanarak revizyon yatırımlarına 5 Ocak 2024 tarihi itibari ile başladık. Aynı zamanda Servis Merkezi’mizin 120.000 ton/yıl olan kapasitesini yaklaşık 2 ay içerisinde 180.000 ton/yıl’a çıkarmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde devreye alacağımız yeni ürünler ile katma değerli üretim miktarımızı, küresel rekabet gücümüzü ve ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji satışı gerçekleştirme hedefi

Yenilenebilir enerji sektörünü de stratejik büyüme alanı olarak belirlediklerini vurgulayan Hakan Kocaer, “Kocaer Enerji iştirakimiz ile Aydın Kuyucak’ta yaklaşık 120 MW’lık güneş enerjisine eşdeğer 24 MW'lık Jeotermal Enerji Santrali (JES) için sondaj çalışmalarına başlama kararı aldık. Bu yatırımın 1. fazında JES ile birlikte santralin kendi iç tüketimine yönelik GES yatırımı da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Enerji tüketiminizin yüzde 33’ünü karşılayan çatı üstü GES’lerimiz ve 24 MW’lık JES’ten elde edeceğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 20’siyle mevcut elektrik ihtiyacımızın tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyoruz. Ayrıca kalan yüzde 80’lik temiz enerji üretim kapasitemizin satışını gerçekleştiren bir yapıya ulaşmayı amaçlıyoruz. Yenilenebilir ve temiz kaynaklar ile gerçekleştireceğimiz yatırımlar sonrasında karbon nötr olmayı ve enerjide bağımsız hale gelerek uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlamayı istiyoruz” şeklinde konuştu.