Koluman, yük ve sürücü güvenliğini ‘Smart’ ile sağlayacak

MERSİN / EKONOMİ

Smart sisteminin lansmanı, Hannover IAA Transportation 2024 Fuarı'nda yapıldı. Koluman Otomotiv Ar-Ge Müdürü Erhan Biçer, gerçek zamanlı veri toplama ve gelişmiş uyarı olanaklarıyla öne çıkan sistemin araç performansını sürekli olarak takip ettiğini anlattı.

Smart’ın lastik basıncı, fren disk sıcaklıkları, hız, voltaj durumu ve yük güvenliği gibi kritik verileri toplayıp gerçek zamanla sunuculara ilettiğini ifade eden Biçer, “Kullanıcılar bu bilgilere mobil uygulama üzerinden erişebiliyor. Taşıma sırasında karşılaşılabilecek riskleri önceden tespit eden sistem, taşınan malların güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor. Smart, araç içi güvenliği artıran gelişmiş sensörleriyle de dikkat çekiyor. Sensörler ani duruş, keskin dönüş veya devrilme risklerini anında bildiriyor. Bu sayede, taşıyıcı firmalar ve sürücüler, gerekli önlemleri hızla alabiliyor” dedi.

“Sektörün standartlarını belirleyecek”

Operasyonel verimliliği de ciddi ölçüde yükselten Smart’ın sensörleriyle izinsiz yükleme ve yük müdahalelerine karşı koruma sağladığını kaydeden Biçer, “Sistem lojistik operasyonların daha güvenli ve sorunsuz yürütülmesini sağlıyor. Sektörde fark yaratacak projemizi en kısa süre içinde hizmete sunmayı planlıyoruz. Smart, gelecekte taşımacılık sektöründe standartları belirleyecek” diye konuştu.