İMES OSB Kariyer Günleri Fuarı başladı

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kocaeli- Gebze VI. İMES OSB bölgesinde bulunan firmaların ve diğer paydaş kuruluşların iş arayanlar ile buluşacağı İMES Kariyer Günleri, İMES OSB Yönetim Merkezi'nde 115 firmanın katılımı ile gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, Gebze Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İMES, İŞKUR, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bilişim Vadisi ve İKDAY paydaşlığında düzenlenen programa: Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Nasıl Bir Ekonomi Yazarı Prof. Dr. Emre Alkin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Ertuğrul, Darıca Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ramazanoğlu ve Nurdoğan Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elif Damla Arısan, Gebze Teknik Üniversitesi KAGEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Türkmen, İŞKUR Kocaeli Müdürü Ulvi Yılmaz, KOUKAGEM Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili, İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, İMES Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Baş, ilgili kurum müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. 26-27 Eylül'de düzenlenen İMES Kariyer Günleri İstihdam Fuarı etkinliğinin birinci gününde Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Nasıl Bir Ekonomi Yazarı Prof. Dr. Emre Alkin ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Baş, sunum gerçekleştirdi.

“Merkez Türkiye'deki firmalara ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendis yetiştiriyor”

İMES OSB’nin kurulduğu günden bu yana yüzde 100 doluluğa ulaştığını vurgulayan İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “OSB’de 353 firmamız ve 19 bin 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ayrıca bölgeden gerçekleşen yıllık ihracat 2 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki yılda sanayicilerimize parsellerini, sanayi dükkanını teslim ederek üretim, istihdam ve ihracatta öncü bir sanayi kuruluşu olmaya gayret göstereceğiz. MARKA desteğiyle hayata geçirdiğimiz Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye'deki firmalara ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendis ve teknik eleman yetiştiriyor. İki yıllık faaliyet döneminde 5 bin civarında kişiye nitelik kazandırarak sertifikalandırdık. Türkiye’ye örnek bir organize sanayi bölgesi olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“Yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz alanlara yönelmeliyiz”

Etkinlik yalnızca bir iş arama veya kariyer gelişimi fırsatı değil, aynı zamanda sektörün öncü firmalarıyla, iş dünyasının dinamikleriyle birebir tanışma imkanı sunması esasiyle büyük bir önem barındırmaktadır diyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, şu açıklamayı yaptı: “Kariyer yolculuğunda doğru adımları atabilmek için öncelikle yeteneklerimizi ve ilgilendiklerimizi doğru analiz etmeliyiz. Sonra ise bu yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz alanlara yönelmeliyiz. Bugün burada sizlere ilham verecek kariyer yolculuğunuzda rehberlik edecek birçok profesyonel ile bir araya geleceksiniz. Onlardan öğreneceğiniz bilgiler iş hayatında yönünüzü belirlemede çok değerli olacaktır. Fuar, Dilovası ilçemizde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek hem kariyer olanaklarını keşfetme hem de potansiyel oluşumu açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Özellikle belirtmek isterim ki ilçemiz vasıflı ve vasıfsız personel ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahiptir. İstihdam servisimiz de tüm imkanlarıyla siz kıymetli sanayicilerimizin çözüm ortağı olarak hazırdır.”

“Meslek liselerimizi OSB'lerin de destekleriyle güçlendiriyoruz”

Önceliğimiz üretim ve istihdamın geliştirilmesi diyen Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, “Kocaeli Valiliği’nin de destekleriyle birçok projeye başladık. Özellikle mesleki eğitim seferberliği kapsamında, Dilovası’nda bulunan 7 lisenin 4’ü Mesleki ve Teknik Lise ve öğrencilerimizin yüzde 60’ı da Meslek Lisesi öğrencisi oluşturuyor. Meslek liselerimizi OSB'lerin de destekleriyle güçlendiriyoruz, atölyelerini yeniliyoruz. METEM yani Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi'ni Makine İhtisas OSB’mizin eski bölge müdürlüğü binasında açmak için son aşamaya getirmiş durumdayız. Özellikle mesleki ve teknik eğitim merkezi bizim için son derece önemli. Biz burada eğitimi ara veren gençlerimizin eğitime devamı için projeleri hayata geçiriyoruz” dedi. Kubilay, “Dilovası’nda 180’den fazla fabrikaya ziyarette bulundum. Ziyaretlerde öne çıkan en önemli husus; personel ihtiyacı. Bu konuyla ilgili hazırlanan ve uygulamaya geçirilen İŞKUR Hizmet Noktaları projemiz 4 OSB’de faaliyete geçti, sonuçlarını bizzat takip ediyoruz. İŞKUR’la gerekli koordinasyonu sağlamış durumdayız” ifadesini kullandı.

Üretimin ve istihdamın bir arada buluşması için bu tür organizasyonların önemine vurgu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, “Fuarın, İMES OSB önceliğinde yapılması daha da anlamlı oldu. Ülkemizin istihdam sorununu çözmek, asgari bir seviyeye indirmek için üretimin de artarak devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

“Türkiye'de ara eleman ve vasıflı eleman ihtiyacı gündemimizin önemli bir kısmını teşkil etmekte”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Türkiye'de özellikle üretim merkezi olan illerimizde, klasik olarak konuşulan nitelikli eleman, ara eleman ve vasıflı eleman ihtiyacı konuları gündemimizin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Diğer taraftan da bir işsizlik oranı gündemimizde yer alıyor. Burada yapılacak çalışmalarla, özellikle üniversite öğrencileri, mesleki eğitim alan lise öğrencileri ve mezun olan gençler burada hem sanayi kuruluşlarımızı tanıyor hem de kendilerine sunulabilecek istihdam olanakları hakkında bilgi edinmelerine olanak sağlıyoruz. İŞKUR İl Müdürlüğü, çalışma ve sosyal güvenlik kurumları olmak üzere devletimizin verdiği imkan ve yetkiler çerçevesinde yine belediyelerimizle birlikte başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere iş birliğiyle sanayicilerimizin personel ve eleman bulması noktasında bize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

“Dilovası’nın nüfusundan fazla çalışan sayısı var”

İstihdam ve üretim hakkında açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Yeni nesil iş kolları, teknoloji, hibrit çalışma modelleri ve istihdam bulunduğumuz bölgenin değerini arttırıyor. Dilovası’nın nüfusundan fazla çalışan sayısı var” dedi. Milletvekili Çiler, “Milli sermayenin büyümesi ticaretin dijital değişmezi, otomasyon sistemi hayatımızın artık değişmez bir parçasıdır, bu da geçişi hızlandıracaktır. Sanayiciler aslında ara eleman değil aranan eleman, nitelikli ve nicelikli eleman istiyor. Sıkıntımız üretmek veya ihraç etmek değil insan kaynağını kullanamamaktır. Dolayısıyla geleneksel iş modellerini bir tarafa bırakmak gerekiyor. Hayatımıza yeni iş modelleri giriyor. Bu nedenle yeni iş modellerini biz sanayi dünyası olarak çok önemsiyoruz. Ürünün ve paranın aynı zamanda dolaşımını sağlayan ticaretin etkin ve sürdürülebilir olması için kaliteli insan kaynağına, kaliteli iş gücüne ihtiyacımız var. Bu da ancak eğitimle sağlanabilir” ifadelerini kullandı.