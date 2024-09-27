Atışkan, yapılara yenilikçi çözümlerle hizmet veriyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin yanı sıra Çukurhisar yerleşkesindeki tesislerinde alçı esaslı yapı malzemeleri, toz alçı, alçı plaka, asma tavan plakası, bitümlü su yalıtım membranı, kullanıma hazır macun ürün grupları ve yapı kimyasalları üreten Atışkan Yapı Ürünleri, ürün çeşitliliğinin yanı sıra sahip olduğun üretim kapasitesiyle yapı ürünleri sektöründe söz sahibi firmalardan biri konumunda bulunuyor.

Kurulduğu günden bu yana Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretim anlayışıyla ürün yelpazelerini sürekli artırarak sektörün ihtiyaç duyduğu çözümler geliştirdiklerini belirten Atışkan Yapı Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Emre Atışkan, 1999 yılında alçı üretimine başladıkları inşaat sektöründe kısa zamanda kendilerini ispatladıklarını söyledi. 2005 yılında çimento esaslı yapı malzemelerini portföylerine ekleyerek ürün gamını zenginleştirme yolunda ilk adımı attıklarının altını çizen Atışkan, “2008 yılında ise sektörün her alanında bulunma hedefiyle ‘ATSER’ ve ‘MASTERMAT” markasıyla bitüm esaslı su yalıtım membranı ve akrilik esaslı yapı malzemeleri üretimine başladık. Eskişehir OSB’de imalatını yaptığımız kiremit altında kullanılan cam tülü taşıyıcılı ve polyester keçe takviyeli yalıtım membranında yıllık 5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahibiz” diye konuştu.

‘ARTIPAN’ markasıyla standart, suya ve ateşe dayanıklı, dış cephe ve asma tavan plakası ürettikleri bilgisini paylaşan Atışkan, “TAVPAN’ markasıyla, sektörün ihtiyacına göre değişik ebatlarda asma tavan paneli üretiyoruz. ‘SHİELDEX’ markasıyla ürettiğimiz su ve yağmur gibi dış etkenlere karşı dayanıklı dış cephe plakalarımız uygulamacılar tarafından ciddi talep görüyor. Sadece alçı sektöründe faaliyet gösteren bir firma olmaktan ziyade inşaat sektörünün ihtiyacına yönelik geliştirdiğimiz birçok yenilikçi ürünle hizmet veriyoruz” dedi.

Üretiminin yüzde 40’unu ihraç ediyor

Son dönemde yurtdışı çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Kazım Emre Atışkan, üretimlerinin yüzde 40’unu Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika’ya ihraç ettiklerini kaydetti. Önümüzdeki dönemde bu oranı daha da artırmaya odaklanacaklarını açıklayan Atışkan, “Mevcut pazarlardaki payımızı artırmanın yanı sıra alternatif pazarlara yönelerek ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına daha çok destek vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.