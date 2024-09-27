Kılıçoğlu çatılara çevreci ve solar sistem çözümleri sunuyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de bulunan üretim kompleksi ile tek çatı altında toplanmış en yüksek kapasitede üretim yapan Avrupa’nın sayılı, Türkiye’nin tek fabrikası olduklarının da altını çizen Kılıçoğlu Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, “Kılıçoğlu, 80 bin metrekare arazi üzerine kurulu tam otomatik kiremit üretim tesislerinde, yıllık 4 milyon metrekare kil kiremit ve 4 milyon metrekare Megaron agrega kiremit olmak üzere toplam 8 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip” dedi.

Çatılar artık enerji üreten yapılar haline geliyor

Son yıllarda çağdaş çatılarda tasarım ve renk tercihlerinin değişmesi yanında daha verimli çatılara yönelimlerin de yoğunlaştığına işaret eden Ali Osman Özaydemir, dünyanın en çok güneş alan ülkelerinden biri olarak ülkemizde de artık yenilenebilir enerjiye yatırımların arttığına ve çevre duyarlılığının önemsendiğine işaret etti. Bu bakımdan da çatıların verimli kullanılmasına yönelik tercihler gelişmeye başladığını belirten Özaydemir, Kılıçoğlu olarak bu misyona yönelik Ecotitanium ürünlerini geliştirdiklerini anlatarak, şunları söyledi: “Türkiye’de çok yakın gelecekte çatılarda enerji verimliliği ve enerji üretiminin daha ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, bunu yaparken konforlu bir çatı altı yaşamı sunulması da çok önemlidir. Bu konularda Kılıçoğlu olarak bizim de sektöre sunduğumuz ürünlerimiz var. Çatılarda enerji verimli malzemelerin kullanılmasına yönelik su ve ısı yalıtımı için ürünler geliştiriyoruz. Çatıdan sıcak su ve elektrik üretimine yönelik üretilmiş güneş panellerini günümüzde de sıklıkla görüyoruz. Bu panellerin daha verimli ve çatıya entegre sistemler olması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Çatıda güneş panellerinin yerleştirilmesi esnasında ortaya çıkan sorunlara dikkat çeken Özaydemir, ‘Çatıda güneş panellerinin montajı sırasında ortaya çıkan sıkıntıları gidermek için bazı sistemler üzerinde çalışıyoruz, Solar Adaptör Kiremidini geçtiğimiz aylarda sunduk. Bu kiremit ve birlikte yer alan elemanlarıyla güneş panelleri çatıya kolayca monte edilebilecek. Enerji verimliliğinin yanında havayı temizleyen çatılar bizim gelecek vizyonumuzu göstermesi açısından çok önemli. 2015 yılında Megaron Çatı Teknolojileri markamızla üretmeye başladığımız Ecotitanium kiremidimiz havayı temizlemesi yanında açık renkli yapısıyla küresel ısınmayla da mücadele ediyor. Ecotianium kiremit uygulanmış bir çatının ortalama yılda 20 bin kilometre yol yapan bir aracın egzozundan çıkan zehirli azot gazını temizlediğini düşünürsek, özellikle metropollerde ve geniş çatı alanına sahip binalarda Ecotitanium kiremidin kullanımının önemini daha iyi anlayabiliriz” diye konuştu.

Megaron Çatı Teknolojileri 10. yılını kutluyor

Çatı pazarında kiremitte farklı renklerin ve modellerin öne çıkacağını ve çatının bir deneyim olduğunu öngörerek, müşterilere profesyonel hizmet vermek amacıyla Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı Barış Özaydemir tarafından kurulan Megaron markasının 10. yılına ulaştığını anlatan Ali Osman Özaydemir, sözlerine şöyle devam etti: “Geleceği kurmak, liderliği devam ettirmek, hep önde ve öncü olmak için 2014 yılında devreye aldığı Megaron Çatı Teknolojileri markası ile Barış Özaydemir yeni bir dönemi başlattı. O’nun bize mirası ve emaneti olarak gördüğümüz Megaron markasını 10. yılında daha ileriye taşımak için yeni ürünlerle büyütmeye devam ediyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını odağa koyarak ‘Çatıda Seçme Özgürlüğü’ sloganıyla ileri teknoloji ve bağlı ekipmanları, renkli ve farklı kiremit alternatifleri de dahil olmak üzere, tek merkezden entegre çözümler sunan bir çatı teknolojileri markası olarak sektöre yenilikler getirmeyi sürdürüyoruz. Megaron Çatı Teknolojileri markası teknolojik ve inovatif ürünleri tüketiciye uzman bayileri ile anahtar teslim çatı hizmeti olarak sunuyor.” Megaron’un 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye’de tanınan ve tercih edilen bir marka olduğunu belirten Özaydemir, sektörde talebin artması nedeniyle kapasite artırdıklarını, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımlarla yeni ürünleri sektöre kazandıracaklarını sözlerine ekledi.