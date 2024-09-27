Gölcük ADSM'de evde sağlık hizmetleri devam ediyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye gidemeyecek durumdaki engelli, yaşlı ya da yatağa bağımlı hastaların rutin tıbbi ihtiyaçlarını hastaneye gitmelerine gerek kalmadan evlerinde karşılamak üzere uygulanmaya başlanan 'Evde Sağlık Hizmetleri' sayesinde hasta ve yakınları tedavilerden yararlanabiliyor.

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Birimi Ekibi’nde; Evde Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Kemal Karadeniz, Sağlık Memuru Nihat Orhan ve hemşire Ayfer Can yer alıyor.

Ekip Evde Sağlık ihtiyacı olan tüm hastalara hastaneye gelmeden tedavilerini evde yapıyor.

“Genel anestezi gerektirmeyen tüm diş tedavileri evde yapılıyor”

Evde Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Kemal Karadeniz, 2012 yılında yayınlanan bir genelge ile yürürlüğe giren evde ağız diş sağlığı hizmetleriyle diş problemlerinin sık görüldüğü hastaların, doktora gitmesine gerek kalmadan tedavilerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Karadeniz, “Hastaların genel anestezi gerektirmeyen neredeyse tüm diş tedavileri evde, kendi ortamlarında yapıyoruz. İçinde her türlü cihazın yer aldığı mobil diş ünitelerimiz ile hasta muayene ve tedavilerine giden diş ekipleri, diş çekiminden, protez yapımına her türlü işlemi ev ortamında yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.