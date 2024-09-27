Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nı Devlet Başkanı Maduro açtı

MERSİN / EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda başkent Karakas’ta gerçekleştirilen Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda; tarım makineleri, gıda, temizlik malzemeleri, hijyenik ürünler, kişisel bakım ürünleri, tekstil, hazır giyim, kozmetik, mutfak malzemeleri, elektrikli ev aletleri, kimyevi maddeler, demir-demir dışı metaller, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri başta olmak üzere tüm sektörlerin ürün ve hizmetleri görücüye çıktı.

40’ı aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, ülkenin bakanları, Türkiye Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan ve Venezuala iş dünyası temsilcileri katıldı.

“Dengeli ticaretin artırılması konusunda ısrarcıyız”

Simon Bolivar Kongre Merkezi’ndeki törende konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam ettiğini, ortak çalışmalarla ekonomik refahın artırılması ve karşılıklı kazanç temelinde önemli gelişim yaşandığını söyledi. Bu yıl dengeli bir ticaret artışını başarmaya başladıklarını belirten Maduro, “2024 yılında iki ülke arasındaki dış ticarette 800 milyon dolar rakamını aşmayı hedefliyoruz. Şu an ithalat ve ihracat yarı yarıya ve ülkelerin ekonomik ve ticari ilişkilerinin böyle devam etmesi gerekiyor. Dengeli ticaretin artırılması konusunda ısrarcıyız. 2025’in ilk yarısında Türkiye’de, yılın ikinci yarısında Venezuela’da fuarlar düzenleyerek iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştireceğiz” dedi.

Sanayi sektöründe potansiyel ihracat hacmi 2,2 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı’nın Venezuela pazarındaki potansiyel ürün matrisi tablosuna göre sanayi sektöründe 2,2 milyar dolar hacim bulunuyor. İhracat potansiyeli en yüksek sektörlerin başında 463,5 milyon dolar hacimle telefon, ses ve görüntü cihazları geliyor. Bunu 148,3 milyon dolarla dış tabanı ve yüzü kauçuk veya maddeden olan ayakkabılar takip ediyor. Diğer ihracat potansiyeli bulunan sektörler ise şöyle: Pompa ve kompresörler 149, klima cihazları 145,9, elektrikli makina ve cihazlar 109,3, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 103,5, otomatik bilgi işlem makineleri, bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makineler 96,6, kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket ve blazer 87,2, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya 79,7 milyon dolar.

Tarım ve gıda ürünleri ihracat potansiyeli 1,2 milyar dolar

Venezuela pazarında toplam 1,2 milyar dolar hacmi bulunan potansiyel tarım ve gıda ürünleri tablosunda ise ilk sırada 325,5 milyon dolar hacimle soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar bulunuyor. Bunu 160,7 milyon dolar hacimle kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) takip ediyor. Bu ürünlerin ardından 112,3 milyon dolarla tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları, 102 milyon dolarla buğday unu, 96,4 milyon dolarla makarnalar ve kuskus, 77,2 milyon dolarla kakao içermeyen şeker mamulleri, 71 milyon dolarla tatlı bisküviler ve gofretler, 53,7 milyon dolarla soya fasulyesi, 45,2 milyon dolarla etil alkol, 39,2 milyon dolarla hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar, 33,4 milyon dolarla konserve edilmiş balıklar ve yumuşakçalar, 28,8 milyon dolarla çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, 26,4 milyon dolarla süt ve krema, 20,1 milyon dolarla konserve bezelye, 17,5 milyon dolarla elma, armut ve ayva yer alıyor.