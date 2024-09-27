Makine sektörünün kalbi MAKTEK Avrasya’da atacak

BARIŞ SEDEF

Makine sektörünün kalbi MAKTEK Avrasya’da atmaya hazırlanıyor. Katma değeri yüksek birçok ürün, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle 30 Eylül - 5 Ekim 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçiler ve satın alma heyetleriyle buluşacak.

Yüzde 100 doluluk oranına sahip olan fuar, 14 holde düzenlenecek Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, TÜYAP’ın 2024 özelinde 45’inci yılını kutladığına vurgu yaparak, “1980’li yıllardan başlayarak makine sektörünü ilgilendiren ihtisas fuarları yapıyoruz. Tekstil, ambalaj, konfeksiyon, inşaat ve medikal başta olmak üzere birçok organizasyon yaptık. Tüm makine fuarlarının ana fuarı olarak MAKTEK Avrasya’nın da 8’incisini gerçekleştireceğiz. Bu fuarı 16 yıldan beri düzenliyoruz” dedi. Makine sektörüne yönelik Bursa ve Konya’da da fuarlar yaptıklarına dikkat çeken Ersözlü, TÜYAP Makine gruplarının da bu yönde ihtisaslaştığını belirtti. Fuarda bu yıl 2 bin makinenin sergileneceğinin altını çizen Ersözlü, “Fuarda sergilenecek makinelerin kullanacağı elektrik gücü 25 bin hanenin tüketimine bedel. Yanı sıra fuar özelinde yerleşimden boşaltma sürecine kadar toplamda 3 bin kişi istihdam edilecek” ifadelerini kullandı.

Fuarda 85 bin ziyaretçi bekleniyor

Yurt içi ve yurt dışından fuara 85 bin ziyaretçi beklediklerinin altını çizen Ersözlü, MAKTEK Avrasya’ya günler kala hali hazırda 30 bin ziyaretçinin organizasyona kayıt yaptırdığını söyledi. Fuara 90 ülkeden ziyaretçi beklediklerine dikkat çeken Ersözlü, “Fuara toplam katılan firma sayısı bin civarında. Bunun bir kısmı yurt dışı katılımlardan oluşuyor. Fuarda birçok ülke milli katılım düzeyinde yer alacak. Türkiye ve dünyanın en büyük markaları bu fuarda bir araya gelecek”

Her yıl büyüyen bir ivme yakalıyor

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Murat Akyüz, TÜYAP ile yakalanan sinerjinin fuarı her geçen yıl büyüttüğünü kaydetti.

MAKTEK Fuarı için elektrik başta olmak üzere önemli bir altyapıya sahip olunması gerektiğinin altını çizen Akyüz, “TÜYAP’ın bu konuda fuara katılan tüm firmaların ihtiyaçlarını karşılaması bizler için oldukça değerli. Firmaların taleplerinin de hızlı bir şekilde karşılık bulması sektördeki şirketler nezdinde önemli” dedi. Verimlilik artışını hedefleyen firmaların MAKTEK Avrasya Fuarına katılması gerektiğini dile getiren Akyüz, “Fuarda makinenin yanı sıra, yazılım, otomasyon ve dijitalleşmede olacak” şeklinde konuştu. Fabrikanın dijital ikizinin çıkarılması, büyüme, enerji ve kaynak giderleri gibi başlıkların dijitalleşme başlığı altına simüle edileceğini ifade eden Akyüz, firmaların verimliliği de bu şekilde yakalayacağını kaydetti. Dijitalleşme sürecinin oturmasıyla sanayicinin yatırım iştahının bu yönde artış göstereceğini belirten Akyüz, “Burada beklentilerden ziyade reel verilerle hareket edilmesi yatırım tarafını daha fazla güçlendirecek. Biz de yapay zekayı bu yönde şekillendirmeye başladık” dedi. Akyüz fuara 200 robotun sergileneceğini kaydetti.