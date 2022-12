Kongo ile Konya arasında tarım köprüsü

Takip Et

Burcu SUNA



KONYA - Grand Millennium Konya Otel’de düzenlenen programa Bilimsel Çalışmalar ve Teknoloji Geliştirme Bakanı Jose Mpanda Kabangu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Tarım Bakanı Desire Nzinga Brihanze katıldı. Toplantıda konuşan Lukas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Şen, “Tamamı ihracat ve tarım sektörüne dayalı genelde tohum ve tohum çeşitleri ve zirai geliştirme konusunda uzmanlaşmış olup şuanda Afrika bölgesinde Demokratik Kongo Cumhuriyetiyle yüklü bir sözleşme imzaladık” dedi.

‘Hükümetimiz ticarete açıktır’

Kongo Demokratik Cumhuriyetin kapılarının ticarete her zaman açık olduğunu vurgulayan Bilimsel Çalışmalar ve Teknoloji Geliştirme Bakanı Jose Mpanda Kabangu , “Firmamız ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında hali hazırda bulunan işi, teknolojiyi ve ticareti geliştirmek için sahada görerek çalışma yapmak istiyoruz. Kendi ülkemiz, teknoloji ve tarım düzenlemelerinin devamlılığı için olan bütün olanakları değerlendireceğiz ve bunun için buradayız. Ayrıca burada bizim açıklamak istediğimiz şey ise; hükümetimizin ticarete açık olduğudur. İki tarafta da kazan kazan durumundayız. Ekselansımız Anton Bey bizim için her türlü olanağı sağlıyor ve fırsatları değerlendirmek için buradayız. Tarım Bakanımızla beraber iki ülke için de yararlı, faydalı olacak her şey için açığız” ifadelerini kullandı.

Tohum Bankasından tohum alacaklar

Türkiye ve Kongo için yararlı işler yapmaya başladıklarının altını çizen Jose Mpanda Kabangu, “Gelişmekte olan teknolojilerin ve işlerin artı eksi yönlerini değerlendirip her iki ülke için de yararlı olacak işler yapmaya başladık, yapmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili kapıların açılmasını sağlıyoruz daha da çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şu an ilk amacımız tarım makinesi bir yatırımdan önce Lukas Makineyle ilgili bilgi sahibi olmak, onlarla oturup durumları konuşmak ve gelişmekte olan işimiz hakkında toplantılar yapmak. Şu an asıl amacımız bu toplantımızda tohum bankasından gerekli tohumları, ülkemizde yetişecek ürünleri, mısır ayçiçeği gibi ürünleri buradan temin edip oradaki tarımsal faaliyetleri tohum bankasından alacağımız tohumlarla güçlendirmek olacak” dedi.

Kongo, 2 milyon metrekare toprak bütünlüğüne sahip

Türkiye’nin tarımda avantajlı konumda olduğuna değinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti Tarım Bakanı Desire Nzinga Brihanze ise ,”Kongo’yla ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri; Kongo küçük bir ülke değil. Şu anki yüz ölçümlerinde 2 milyon metrekare bir toprak bütünlüğüne sahibiz. Tarımsal açıdan önemini bu şekilde vurgulayabiliriz. 80 milyon hektar kadar bir alanı tarım alanı olarak kullanabiliyoruz. Bunun yüzde 20’lik kısmında da verimli bir alana sahibiz. Şu anda Kongo’da 100 milyon insan yaşamakta. Etrafındaki 9 ülkeyle beraber bu sayı 500 milyon kişiyi geçmektedir. Beslenmesi gereken 500 milyon kişi olduğu için buradaki asıl amacımız ekilmesi gereken ürünü bulup, bununla alakalı ticaretimizi geliştirip, topraklarımızdan verim almaktır” şeklinde konuştu.