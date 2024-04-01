Konya, Altay ile yola devam dedi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Konya'da sandıkların yüzde 99,9’u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, yüzde 49,43 oy oranıyla yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sandık başına giderek Güçlü bir Konya için karar veren hemşehrilerime teşekkür ederim. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte Konya’mız için çalışmaya ve tüm hemşehrilerimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Verdiğiniz emanete sahip çıkacağız, Konya Modeli Belediyeciliğimizi daha da geliştireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Konya’nın en büyük ilçesi Selçuklu’da seçmenlerin tercihi yine Ahmet Pekyatırmacı oldu. Pekyatırmacı yüzde 45,39 oy oranıyla yeniden Selçuklu Belediye Başkanlığına seçildi. AK Parti’den ikinci kez aday gösterilen ilk başkan olarak Meram tarihine geçen Mustafa Kavuş ise oyların 50,42’sini alarak yeniden Meram Belediye Başkanlığına seçildi. Karatay’da ise AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca sandıktan birinci çıkan isim oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Kılca, yüzde 54,55 ile yeniden Karatay’ın belediye başkanı seçildi.

İlçelerde bayrak değişimi yaşandı

Konya’nın diğer ilçelerinde ise AK Parti 12, Yeniden Refah Partisi 6, CHP 5, BBP 2, İYİ Parti 1, MHP 1 belediye kazanırken, 1 ilçeyi de bağımsız aday kazandı. Ahırlı'da İYİ Parti'den Ali Üzlük, Akören'de MHP'den İsmail Arslan, Akşehir'de CHP'den Ahmet Nuri Köksal Altınekin'de Yeniden Refah Partisi'nden Fatih Orhan, Beyşehir'de AK Parti'den Adil Bayındır, Bozkır'da BBP'den Nazif Karabulut, Cihanbeyli'de CHP'den Fırat Kızılkaya, Çeltik'te AK Parti'den Ali Meşe, Çumra'da Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Aydın, Derbent'te AK Parti'den Hüseyin Ayten, Derebucak'da AK Parti'den Ahmet Kısa, Doğanhisar'da Yeniden Refah Partisi'nden Ali Öztoklu, Emirgazi'de Yeniden Refah Partisi'nden Mesut Mertcan, Ereğli'de CHP'den Ümit Akpınar, Güneysınır'da AK Parti'den Ahmet Demir, Hadim'de AK Parti'den Mehmet Çetiner, Halkapınar'da BBP'den Mehmet Vardar, Hüyük'de Bağımsız Sadık Sefer, Ilgın'da AK Parti'den Ömer Apil, Kadınhanı'da AK Parti'den İrfan Karaca, Karapınar'da AK Parti'den İbrahim Önal, Kulu'da AK Parti'den Abdurrahim Sertdemir, Sarayönü'nde Yeniden Refah Partisi'nden Necati Koç, Seydişehir'de CHP'den Hasan Ustaoğlu, Taşkent'te AK Parti'den Mehmet Acar, Tuzlukçu'da CHP'den Nurettin Akbuğa, Yalıhüyük'de Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Ali Yılmaz, Yunak'da AK Parti'den Subhan Günaltay kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.