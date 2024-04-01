Rene Solar, enerjide çözüm ortağı olmaya devam ediyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

2018 yılından beri Türkiye ve globalde anahtar teslim güneş santralleri kuran Rene Solar, yenilikçi projeleri ve sektöre yön veren adımlarıyla dikkat çekerken, Ortadoğu'ya yaptığı ihracatla da uluslararası pazarda yer ediniyor. “Güneş batıdan doğmadığı sürece çözüm ortağınız olmaya devam edeceğiz” sloganıyla hareket eden Rene Solar, üstlendiği taahhütleri zamanında ve sorunsuz tamamlayarak müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyor.

Toplamda 1200 metrekare kapalı alanda 40 kişilik deneyimli bir ekiple çalışan Rene Solar Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yılmaz, iç piyasanın yüzde 70’lik kısmına hakim olduklarını belirterek sektördeki mevcut zorlukları ve firmanın gelecek planlarını EKONOMİ Gazetesi ile paylaştı.

“Sürdürülebilir yatırımlara yöneldik”

Sektördeki gelişmelerin yatırım yapılmasını zorlaştırdığını söyleyen Yılmaz, “Söz gelimi bugün 580 watt gücünde bir panel üretirken bir sonraki yıl 650 wattlık paneller ortaya çıkıyor ve onları üretmeniz gerekiyor. Bunun için de üretim bandının tamamen yenilenmesi gerekiyor. Yani bugün kurulan bir panel fabrikası, en geç iki yıl sonra üretim bandını baştan sona yenilemek zorunda. Bu sebeple biz de yatırımlarımızı fabrika ya da üretim bandı kurulumu yerine daha sürdürülebilir olan başka alanlara kaydırdık. Geçtiğimiz yıl elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumuna başlamıştık ve yine alanında lider bir firma ile ortak şarj ünitesi üretimine başlayacağız. Ayrıca ASKON Konya Şubesi Enerji Sektör Başkanlığını sürdürmekteyim. Burada da enerji kooperatifi kurma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Enerjide dışa bağımlılığımız devam ediyor”

Yeni projelerin önündeki en büyük engelin kapasite doluluğu olduğunu vurgulayan Ömer Yılmaz, “Bir fabrikanın resmi olarak güneş panelinden elde edilen elektrik enerjisini kullanabilmesi için öncelikle gerekli izinleri alması gerekiyor. Bu izinler de mevcut elektrik sağlayıcı şirketlerin yeterli kapasitesinin olmasına bağlı. Maalesef 2023 yılının Haziran ayıdan bu yana bu kapasiteler dolu. Bu şu demek; eğer kapasite yoksa biz ne kadar çatılara güneş santrali yapalım desek de gerekli izinler alınamadığı için yapamıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde yeşil enerjiye yatırımı yapan firmalar, kapasite doluluğu sebebiyle yaklaşık bir yıldır bu yatırımlarını kullanamıyor. Kapasitelerin dolu olmasını en büyük sebebi ise enerjide dışa bağımlı olmamız” şeklinde konuştu.

Özellikle sanayi alanında yeşil enerjiye geçiş yapmak isteyen firmaların devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Yabancı ülkelerde yeşil enerjiye yönelik devlet desteğinin had safhada olduğunu görüyoruz. Bizde de devletin firmaları bu konuda desteklemesi gerekiyor. Sınırda Karbon Düzenlemesi ile birlikte yurtdışındaki firmalarla rekabet için de bu desteğin verilmesi şart. Verilecek desteğin en önemli ayağı enerji kapasitenin artırılması ya da kotanın tamamen kaldırılması olacaktır” dedi. Sektördeki bir diğer problemin de piyasadaki nakit problemi olduğundan bahseden Yılmaz, bankalarla çalışmak zorunda kalan firmaların yüksek faizlerle karşılaştıklarını, bunun da yatırımcıyı olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.