Konya, gayrimenkulde yatırımcıların gözdesi oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya, İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren Kerem Nükte Gayrimenkul, çalışma sistemi, kurumsal sistemi, yatırımcıda oluşturduğu güven ile sektöre yön veren bir firma konumunda.

Konya’nın yatırım potansiyeli ve çalışmalar hakkında EKONOMi ekibine bilgiler veren Kerem Nükte, Konya’nın özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini vurgulayarak, şehrin hem yaşam kalitesi hem de yatırım getirisi açısından cazip bir merkez haline geldiğini söyledi. Nükte, “Sanayi büyüdükçe istihdam artıyor, nüfus yoğunluğu yükseliyor. Konya 3.5 milyar dolar ihracat yapan, 12 organize sanayisi bulunan, kamu yatırımlarda öne çıkan bir şehir. Aynı zamanda ulaşım ağları, lojistik avantajları ve kültürel zenginlikleriyle yatırımcıya güven veren bir şehir. Hem konut hem de ticari gayrimenkul alanında ciddi bir potansiyel barındırıyor” dedi.

Yatırımcı için cazip fırsatlar

Kerem Nükte, Konya’nın gayrimenkul sektöründeki değer artışının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade ederek, yatırımcıların erken adım atmalarının büyük avantaj sağlayacağını vurguladı.

“Özellikle konut projelerinde uygun fiyat ve yüksek geri dönüş oranları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ayrıca ticari gayrimenkul ve arsa yatırımları, sanayinin gelişimiyle paralel olarak hızla değer kazanıyor” dedi.

Yatırımcı için yüksek geri dönüş

Son beş yılda Konya’da konut kira getirilerinin yüzde 120’nin üzerinde arttığını aktaran Kerem Nükte, “Bugün Konya’da yapılan doğru bir yatırım, 7-10 yıl arasında kendini amorti ediyor. Bu oran İstanbul’da 15 yıla kadar çıkabiliyor. Yani Konya, yatırımcısına daha kısa sürede geri dönüş sağlayan bir şehir” diye konuştu.

Konya’nın gelecek vizyonu

Şehrin büyüme potansiyeline dikkat çeken Nükte, “Konya, yalnızca bugünün değil, geleceğin de yatırım merkezi. Biz Kerem Nükte Gayrimenkul olarak, profesyonel ekibimiz, çok yönlü hizmet anlayışımız ile yatırımcılara doğru ve güvenilir projeler sunmayı sürdüreceğiz. Bu anlamda Konya’nın geleceğine yön verecek yeni çalışmalarımız da mevcut. Konya’nın önemli bir konumunda yapılaşma için yatırımcı ve müteahhitleri bir araya getirdik. Şehirde yeni bir sosyoloji oluşturacak semt ortaya çıkacak. Bunu dayakında kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da, Kerem Nükte Gayrimenkul Sahibi Kerem Nükte’ye başarılar dileyerek, sektörde yeni bir sistem ortaya koymasından dolayı tebrik etti.