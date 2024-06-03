Konya, mayıs ayında ihracatta tarihi bir rekora imza attı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Konya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs ayı ihracat verilerine göre tarihi bir rekora imza attı. 2024 yılı Ocak - Mayıs dönemi ihracatı yüzde 8,8 artışla 1 milyar 427 milyon dolar olan Konya, Mayıs ayında tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu artış, Konya'nın ekonomik gücünü ve ihracat potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Konya tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmak memnuniyet verici”

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya’nın tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşması memnuniyet vericidir. Türkiye’nin yüzde 11.4 artışla 24.1 milyar dolar ihracat yaptığı Mayıs ayında Konya yüzde 22,3 artışla 332 milyon 291 bin dolar ihracata ulaştı. Konya’nın 2024 yılı Ocak - Mayıs dönemi ihracatı da yüzde 8,8 artışla 1 milyar 427 milyon dolar oldu. Konya, Mayıs ayında tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Mayıs ayında Türkiye ihracatından yüzde 1,60 pay alan Konya en çok ihracat yapan 10. şehir oldu. Şehrimizin bu başarısı memnuniyet vericidir. Üstün gayretleriyle tarihi rekora imza atan firmalarımız ile gurur duyuyoruz. Emeği geçen tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı kutluyorum. Firmalarımızla işbirliği içinde çalışarak ülkemiz ihracat hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

İhracat artışı Türkiye ortalamasını çok üzerinde

İhracat rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğin ise, “Konyamız, 332 milyon 291 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi. 5 aylık ihracatımız da 1 milyar 427 milyon doları aştı. Türkiye ortalamasının çok üzerinde ihracat artışı gerçekleştiren tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.