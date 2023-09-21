KOÜ’lü roket takımından TEKNOFEST başarısı

EKONOMİ / KOCAELİ

2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendis Beyinler Kulübü bünyesinde kurulan KOUSPACE Roket Takımı, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST’23 Orta İrtifa Roket Yarışması için tasarlayıp üretmiş oldukları "PUSULA" adlı roket ile tüm görevleri başarı ile gerçekleştirerek 1098 takım arasından 5. olarak derece elde etti. Ayrıca bu yıl ikinci derecelerini elde eden takım, İstanbul’da gerçekleşen TEKNOFEST 2023’de de TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleşen Dikey İnişli Roket Yarışması'nda tasarlayıp ürettikleri "MAGİRUS" adlı roket ile başarılı bir iniş gerçekleştirerek yaklaşık 400 takım arasından 6. olarak hak ettikleri başarıyı yakalamışlardı.

Mühendis Beyinler Kulübü Roket Takımı çalışmalarına devam ediyor

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri kurdukları Mühendis Beyinler Kulübü Roket Takımı projelerine 2019'dan bu yana yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyor. TEKNOFEST 2020 yılında Orta İrtifa Roket yarışmasında ŞAFAK adlı roketleri ile maceralarına başlayan Mühendis Beyinler Kulübü, 2021 yılında MBK Kuzgun ve MBK Eagles olarak ayrıldıkları iki takımla ürettikleri YADİGAR ve AIRBENDER adlı roketler ile çalışmalarına devam etmişlerdi. Ayrıca AIRBENDER adlı roketleri ile Türkiye 4.’sü olarak yarışmayı tamamlamışlardı. TEKNOFEST 2022 yılında da yarışmalara YANKI ve FIREBENDER adlı roketleri ile katılım sağladı.