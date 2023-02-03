Koyuncu Çelik, teknolojik üretim altyapısını güçlendirecek  

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Çelik konstrüksiyon, kumlama–boyama ve savunma sanayi olarak 3 farklı sektörde faaliyet gösteren Koyuncu Çelik, yatırımlarına 3 sektörde de devam ediyor. Son yıllarda savunma sanayiine yönelik faaliyetlerine ağırlık veren firma, patentli modüler mühimmat depoları ile yurt içi pazarda olduğu kadar yurt dışı pazarlarda da büyüyor.

Son 5 yılda üretimde yüzde 50 ihracatta yüzde 100 büyüyen firma, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 2’inci fabrikasını da devreye aldı. Toplamda 3 fabrikada üretim yapan firma, 2023 yılında ihracata daha da ağırlık vermeyi planlıyor.

Üretim parkurlarına son 3 yılda 10 milyon TL yatırım yaptıklarını ifade eden Koyuncu Çelik Genel Müdürü Seydi Koyuncu, ayrıca 3’ncü fabrika yatırımıyla üretim kapasitelerini yüzde 80 oranında artırdıklarını belirtti. Yeni yatırımlarla birlikte toplam istihdamlarının da 100’ü aştığını söyleyen Seydi Koyuncu,

“2023 yılında öncelikli hedefimiz yeni nesil üretim teknolojileri projeleridir. Koyuncu markasını yüksek teknoloji ışığında daha da büyüterek yurt içi ve yurt dışı pazar ağımızı genişleteceğiz. Özetle; 2023 yılındaki en önemli hedefimiz yeni şubeler, nitelikli personel, teknoloji yatırımları ile kalite standartlarımızı doğru orantılı olarak artırmaktır” dedi.

2023 yılında 7 yeni ülkeyi ihracat odağına alacak

Patenti grup şirketleri Koyuncu Savunma Sanayi A.Ş.’ine ait olan Modüler Toprak Örtülü Akıllı Mühimmat Deposu’nun (MTÖD) savunma sanayi alanında birçok ülkeye ihraç edildiğini söyleyen Seydi Koyuncu,

“Milli Savunma Bakanlığı’nın envanter listesinde bulunan ürünümüz operasyon sahalarında ve meskun mahalde ordumuz için mühimmatların güvenli ve uygun koşullarda depolanmasını sağlıyor. Ülkemizin yanı sıra MTÖDlerimizi Ukrayna, Suriye, Irak, Azerbaycan, Kenya, Bangladeş,Ruanda, Somali, Romanya gibi bir çok ülkeye ihraç ediyoruz.

Direk ve dolaylı olarak ürünlerimizin yüzde 80’ini Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonunda ihraç ediyoruz. 2023 yılında giriş yapmayı hedeflediğimiz pazarlar arasında Fransa, Mayotte, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gambia, Guetemala, Hollanda gibi ülkeler bulunuyor. Görüşme aşamasında olduğumuz farklı ülkeler de yıl içindeki talebe bağlı olarak hızla büyüyebiliriz” diye konuştu.



Ar-Ge’de uzay sanayiine yönelik ürünlere yöneliyor

Ar-Ge projelerinde savunma sanayiinin dışında uzay sanayine yönelik yatırımları da değerlendirdiklerini ifade eden Koyuncu Çelik Genel Müdürü Seydi Koyuncu,

“Uzay sanayiine yatırım yapan ülkeler, sadece savunmaya değil aynı zamanda tüm teknolojik ve inovasyon alanına da ciddi gelişime yol açmış oluyor. Savunma sanayinde kullanılan çoğu ürün ya bizzat NASA tarafından geliştirilen teknolojilerle ya da arazi koşullarında gelişen ürünler olduğunu görüyoruz.

Ayrıca askeri alanlarda kullanılan ürünlerin sivil hayata hızlı şekilde uyarlanıyor. Uzay sanayini sadece savaş ekonomisi olarak görmüyoruz. Bütün bunların ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik ortaya konulan birer katma değer olarak görüyoruz. Bunun için de AR-GE projelerimizde uzay sanayiine yönelik girişimlere başladık.”