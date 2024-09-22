  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Krone Smart Asistan’a 2025 Uluslararası Treyler Ödülü
Takip Et

Krone Smart Asistan’a 2025 Uluslararası Treyler Ödülü

Krone, “Smart Trailer” kategorisinde 2025 Uluslararası Treyler Ödülü'nü (ITA) kazandı. Uluslararası uzmanlardan oluşan jüri, artık tüm yeni Krone treylerlerde standart olarak sunulan ve sürücüler ile filo yöneticileri için destek sunan 'Krone Smart Asistan'ı ödüllendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Krone Smart Asistan’a 2025 Uluslararası Treyler Ödülü
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Krone Smart Asistan, sürücülerin günlük hayatlarını gözle görülür şekilde kolaylaştırmak ve aynı zamanda filo operasyonlarında verimliliği artırmak için geliştirildi.

Treylerin durumu ve önemli veriler, sadece treyler üzerindeki QR kodunu tarayarak anında görüntülenebilmekte ve raporlanabilmektedir. Sürücüler, ek bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan, standart bir akıllı telefon kullanarak treylerin durumunu kaydedebilir, hasar veya arızaları bildirebilir ve böylece hızlı bir yanıt sağlayabilir. Onarımlar kısa sürede başlatılır ve zaman kaybından kaçınılır.

Krone Trailer Servis Genel Müdürü Ralf Faust, “Krone Smart Asistan, treyler için dijital bir işletim sistemi gibi çalışıyor ve tüm önemli bilgilerin her zaman kullanılabilir olmasını mümkün kılıyor” açıklamasında bulundu. Faust, “Kullanım için eğitim gerektirmeyen ve karmaşık sistemler olmadan sürücüye maksimum destek sağlayan bir çözüm yaratmak istedik. Smart Asistan’ın kullanımı oldukça basittir ve doğrudan katma değer sunmakta” dedi.

Taşımacılık şirketleri için Krone Smart Asistan yalnızca kullanıma hazır bir çözüm sunmakla kalmayıp aynı zamanda yatırımın hızla geri dönüşünü sağladığını aktaran Krone Trailer Dijital Hizmetler Müdürü Maximilian Birle, "KRONE Smart Asistan'ın tanıtılması ve kullanılmasının basitliği yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketlerin dijitalleşmenin avantajlarından hızla faydalanmasını sağlar. Müşterilerimiz servis bekleme sürelerinde önemli bir azalma ve filolarına ilişkin daha iyi bir genel bakış bildiriyor, bu da kârlara doğrudan etki ediyor" diye konuştu.

Fersan, En İyi İşverenler listesinde Türkiye’de 5. Ege Bölgesi’nde 3. sıradaFersan, En İyi İşverenler listesinde Türkiye’de 5. Ege Bölgesi’nde 3. sıradaŞehirler
Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi...Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi...Ekonomi
Benzine zam geliyor: 22 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam geliyor: 22 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden son hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?Meteorolojiden son hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?Gündem

 

Şehirler
Fersan, En İyi İşverenler listesinde Türkiye’de 5. Ege Bölgesi’nde 3. sırada
Fersan, En İyi İşverenler listesinde Türkiye’de 5. Ege Bölgesi’nde 3. sırada
Bursa SMMMO Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu aday adayını açıkladı
Bursa SMMMO Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu aday adayını açıkladı
UCLG Başkanı Altay, Birleşmiş Milletler'de konuştu
UCLG Başkanı Altay, Birleşmiş Milletler'de konuştu
Gaziantep'te gökyüzü şenliği: İlk yamaç paraşütü festivali başladı
Gaziantep'te gökyüzü şenliği: İlk yamaç paraşütü festivali başladı
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ: “Elde ettiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor”
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ: “Elde ettiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor”
ASKON Gaziantep Şubesi’nde Genel Kurul yapıldı
ASKON Gaziantep Şubesi’nde Genel Kurul yapıldı