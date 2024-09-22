Krone Smart Asistan’a 2025 Uluslararası Treyler Ödülü

İZMİR / EKONOMİ

Krone Smart Asistan, sürücülerin günlük hayatlarını gözle görülür şekilde kolaylaştırmak ve aynı zamanda filo operasyonlarında verimliliği artırmak için geliştirildi.

Treylerin durumu ve önemli veriler, sadece treyler üzerindeki QR kodunu tarayarak anında görüntülenebilmekte ve raporlanabilmektedir. Sürücüler, ek bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan, standart bir akıllı telefon kullanarak treylerin durumunu kaydedebilir, hasar veya arızaları bildirebilir ve böylece hızlı bir yanıt sağlayabilir. Onarımlar kısa sürede başlatılır ve zaman kaybından kaçınılır.

Krone Trailer Servis Genel Müdürü Ralf Faust, “Krone Smart Asistan, treyler için dijital bir işletim sistemi gibi çalışıyor ve tüm önemli bilgilerin her zaman kullanılabilir olmasını mümkün kılıyor” açıklamasında bulundu. Faust, “Kullanım için eğitim gerektirmeyen ve karmaşık sistemler olmadan sürücüye maksimum destek sağlayan bir çözüm yaratmak istedik. Smart Asistan’ın kullanımı oldukça basittir ve doğrudan katma değer sunmakta” dedi.

Taşımacılık şirketleri için Krone Smart Asistan yalnızca kullanıma hazır bir çözüm sunmakla kalmayıp aynı zamanda yatırımın hızla geri dönüşünü sağladığını aktaran Krone Trailer Dijital Hizmetler Müdürü Maximilian Birle, "KRONE Smart Asistan'ın tanıtılması ve kullanılmasının basitliği yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketlerin dijitalleşmenin avantajlarından hızla faydalanmasını sağlar. Müşterilerimiz servis bekleme sürelerinde önemli bir azalma ve filolarına ilişkin daha iyi bir genel bakış bildiriyor, bu da kârlara doğrudan etki ediyor" diye konuştu.