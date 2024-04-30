KSG, iş makinelerinde dünya devlerine çalışıyor

Eray ŞEN/ADANA

KSG Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Karalı, sektördeki çalışmalarını EKONOMİ’ye anlattı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği mezunu olan Karalı, yurt dışı ve yurt içinde çeşitli firmalardaki sektör deneyiminin ardından kendi firmasını kurduğunu söyledi. Çalıştığı firmalar arasındaki Temsa’da en son 2002 yılında Grup Direktörü olarak sorumluluk üstlendiğini anlatan Karalı, “Sektördeki birikimimiz ve üretime yönelik hedeflerimiz doğrultusunda KSG Makine’yi kurarak yolumuza devam ettik” dedi.

Adana-Mersin Yolu 18’inci kilometrede 30 dönüm alana sahip fabrikalarında ihracata yönelik çalıştıklarını ifade eden Karalı, “Komatsu, Hitachi gibi dünya markaları için iş makinelerinin parçalarını üretiyoruz. Aslında yaptığımız işe parça demek yeterli değil, bir iş makinesinin bütün ana aksamlarını ürettiyoruz, geriye sadece motoru eklemek kalıyor” diye konuştu. Karalı, yaptıkları üretimin niteliği hakkında şu bilgileri verdi:

“300 bin kilo kapasiteli damper kasası üretiyoruz”

“Komatsu için iki çeşit ürün yapıyoruz; birincisi damper kasaları, ikincisi ise firmanın Almanya Hannover’de kurulu lastik tekerlekli yükleyicileri için parça üretimi. Ayrıca Hitachi’nin Amsterdam’da kurulu fabrikası için ekskavatör parçaları gönderiyoruz. Bu parçalarda Hitachi’nin Avrupa’daki en büyük tedarikçisiyiz. Damper kasaları son derece özel bir teknoloji gerektiren dev kasalar. Bunlar sıradan ürünler değil, yapım teknikleri, sacları, malzemeleri, hatta elektrotları bile ayrı. Yükleme kapasitesi de çok yüksek, 300 bin kiloya yakın yükleme kapasitesine sahip olanları var. Bunlar ancak özel izinli yoldan gidebilir, zira tüm yolu kaplayan genişlik ve büyüklüktedir. Dünyada Japonya’dan sonra ikinci üretilen damper kasası KSG’dedir.

Kendi alanında Türkiye’nin önde gelen makine parklarından birine sahip olduklarının altını çizen Karalı, entegre yapıdaki makineleri sayesinde dışarıya ihtiyaç duymadan üretim sürecini tamamen kendi çatıları altında sürdürdüklerini kaydetti. Yıllık 8 – 10 ton arası sac işlediklerini, dünyadaki resesyonun sektörü olumsuz etkilediğini anlatan Karalı, “Bu durum istihdama da yansıdı. Şu anda 140 kişilik ekiple çalışmaya devam ediyoruz” bilgisini verdi.

Tanju Okan’ın orkestrasında gitar çaldım

Karalı üniversite yıllarından itibaren müzisyenlik de yaptığını belirterek, “Profesyonel olarak çalıyordum. Tanju Okan, Bülent Akman Orkestrası, Kurtuluş gibi sanatçıların orkestralarında bulundum ama ben bunları değil, mesleğimde başarılı olmayı seçtim” ifadesini kullandı.