KTO Başkanı Gülsoy: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

KAYSERİ / EKONOMİ

Enflasyonla topyekün mücadele edilmesi gerektiğini altını çizen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci hep birlikte bir ve beraber olursak atlatacağız. Enflasyonu yükselten, piyasalarımıza güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırmamamız gerekiyor. İş dünyamızın da bu hassasiyeti göstereceklerine inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Cumhuriyet’in 100. yılında tüm sektörlerden büyük indirim kampanyasına destek çağrısını da değerlendirerek, “Büyük indirim çağrısının kartopu etkisiyle büyümesini mutlulukla karşılıyoruz. Şehrimizde de üyelerimiz olan zincir marketlerimizin bazı kategorilerdeki ürünlerinde Aralık ayı sonuna kadar fiyatlarını sabitleme kararı almalarından dolayı kutluyorum” dedi.

Kayseri’deki tüm işletmeleri, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet eden Gülsoy, “Hükümetimiz tarafından alınan ekonomik tedbirler ve yapılan çalışmalar bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Maliyet ve fiyat artışları karşısında özel sektör mücadele etmediği sürece sadece çalışanlarımızın alım gücü erir. Bu sebeple sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Gülsoy, bu süreçte fırsatçılara da göz açtırılmaması gerektiğinin altını çizerek “Biz ahilik kültürü ile yetişmiş iş insanlarıyız. Enflasyonu yükselten, piyasalarımıza güveni azaltan fırsatçılara göz açtırmamamız gerekiyor. İş dünyamızın da bu hassasiyeti göstereceklerine inancım sonsuz” şeklinde konuştu.