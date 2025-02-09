KTO ve PÜİS işbirliğinde UTTS anlatıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) işbirliğinde son günlerde gündemde olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. KTO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, bölge illerden gelen sektör temsilcileri katıldı.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin önemi değinen KTO Başkanı Gülsoy, “Bugün, akaryakıt sektörümüzde vergi kaybının önlenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi gibi birçok avantaj sağlayacak önemli bir sistem hakkında bilgi almak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Ulusal Taşıt

Tanıma Sistemi, kayıt dışılığı önleyerek adil bir piyasa yapısını destekleyecek, işletmelerimize ve tüketicilere güvenli, hızlı ve verimli bir yakıt takip sistemi sunacak. Ülkemizde enerji sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşması için atılan bu adımın, hem sektörümüz hem de ekonomimiz açısından büyük bir kazanım olacağına inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da sorunların hepsine hakim olduklarını belirterek, "Ticaret Odası Başkanım bizi 1 ay önce

Kayseri’deki sektör temsilcileri ile bir araya getirdi. Bununla ilgili yapılacak çalışmaları, temas kurulacak yerleri belirledik. Çalışmalara başladım. Bu sıkıntıları Enerji Bakanımız ve EPDK Başkanına anlatmak için randevu aldık. Önümüzdeki günlerde bütün sıkıntıları çözüm önerileriyle anlatacağımız bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bazı sıkıntıları da çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Okumuş: "Geri adım atmayacağız"

Toplantıda sektör temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayan Petrol Ürünleri

İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, en önemli sorunun maliyetin altındaki satışlar olduğunu ve bu durumun sektörün bir kanayan yarası haline geldiğini ifade etti. Akaryakıt sektörünün tekel çalıştığını, maliyetler hesaplandığında kar marjının kuruşla hesaplanmasına rağmen giderlerin yüzde ile arttığını ifade eden Okumuş, “Türkiye’de bunun bir

örneği yok. Biz kuruşla kar ediyoruz, yüzde ile de maliyetlere muhatap kalıyoruz. Zor bir ticaret yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyu Rekabet kurumuna taşıdıklarını ancak istenen sonucu alamadıklarını belirten Okumuş, "Bizim rekabet düzenleyici rekabet kurulumuz rekabet yaptırmak için planlanmış. Düzenleme öyle. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu kayıt dışı kaçakla ilgili bizim işimiz mi, değil mi falan

tartışmasından sonra ben bu sorunu çözecek olan mecranın bizim ortaklarımız olduğunu keşfettim. Kim bunlar. Dağıtım şirketlerinin iki derneğine gittim. Anlattım ama anlamadılar. Bu konu ile 81 iline 920 ilçesinde bulunan ilçe başkanlarına yazı gönderdim. Türkiye’de fiyat

panosu ile pompa arasında farkın, pavyon ışıklarının resmini istedim. Görüşmelerim sonrasında dağıtım şirketlerinde lokal rekabete dava açıyoruz. Bir yerde '18 istasyonun 13 tanesi maliyetin altında satış yapıyorsa bu haksız rekabettir’ diye bir kavram oluştu. Geri adım atmayacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. Rekabet Kurulu’na piyasayı bozanlara dava açma kararımız

devam ediyor" şeklinde konuştu.

Dış satışların ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Okumuş, “ Dış satışlar diye bir kavram yok. Bu kavramı ortadan kaldırmamız lazım. Akaryakıt bayisi var. Akaryakıtta istasyondan alınır. Yakıtı akaryakıtçının satması gerektiğini müteahhidin, taşeronun vb. lojistik işi yapanın bundan vazgeçmeleri, yüzde 15 KDV ile bizimle rekabet etmemeleri gerektiğini dile

getirdik. Şimdi devletimiz bizi anladı. Haklısınız burada ciddi bir haksızlık var diyerek dış satışlara düzenleme getirdi. 1 Ocak 2025 itibariyle şantiye, fabrika, taş ocağı, maden ocağı, otogarlar, tır garajları ve buna benzer yerler, nerede olursa olsun kendi alanı dışında kullandığı hiçbir araca yakıt dökemez. Verirse ne olur? Veren de cezasını yer, alan da yer. Veren de

suçlu, alan da suçlu" diye konuştu.

"Türkiye'de 6 milyon 473 bin ticari araca UTTS Takılacak"



UTTS’nin takılacağı araçlar hakkında da bilgiler veren Okumuş, “UTTS sadece ticari araçlara takılacak. Bireysel, şahıs asla yok. Bu sadece piyasayı bozmak, bu rantı kaybedenlerin çıkardığı dedikodudur. Ülkemizde 6 milyon 473 bin ticari araç var, 29 milyon 300 bin de araç var. Sadece yaklaşık 6 milyon 500 bin araca UTTS takılacak. Bunu net söylüyorum. Geçmişte

36 dağıtım şirketi kıymetliydi. Şimdi bizim istasyonlarımız kıymetli. İlk defa kıymetli hale geldik. Herkes bize, istasyona gelecek. UTTS mevzuatı gereği takmaları gereken 1 adet TİM, 2 adet TTO ve bunların montajlarının bedelleri sendika olarak karşılayacağız. Şubatın sonuna kadar önce UTTS kurulacak. En çok TTS kullanan şirketlerde denemeler yapılıyor. TTS otomosyon ile

çalışır, UTTS kasadan çalışır. Birisi bilgilendirme beyanı verecek, birisi de mali disiplin sağlayacak. UTTS aynı zamanda TTS’yi de içine alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi aktaracak. 1 kuruş vergi kaybı olmayacak. Bir tane fatura, fiş, belgeyi pompacılarımız biriktirip satamayacak. Hiçbir müteahhit yüzde 10 ile 15 fatura gelip alamayacak. Onu gider yazamayacak. Herkes istasyona gelecek, namuslu vergisini verecek, işini de yapacak.

UTTS’nin adı; ’namuslu ticaret’. Bu sektör için faydalı, hepimiz için faydalı. Düne kadar dağıtım şirketleri kıymetliydi, bugün bizim istasyonlarınız kıymetli olacak" dedi.

"UTTS’Yİ karalayanlar akaryakıt sektörünün ekmeğine göz dikenlerdir"

Toplantıda UTTS’yi karalamak isteyenlere de tepki gösteren Okumuş, “Son 15 gündür UTTS’yi karalamak isteyen, bunun üzerinden muhalefet yapan ve bilmişlik taslayanların derdi maliyet değil, ranttır. Bu ticaretten kaybedenlerin kullandığı kalemlerdir. Onların hepsi birer maşadır. Süre uzatımı talep ediyorlar. Biz süre uzatımına karşıyız. Süre uzatımı, bizim her gün para kaybetmemiz, ticarette zayıflamamız anlamına gelir. Bu maliyet değil, rant kavgasıdır. Bunu yapanlar bizim ekmeğimize göz dikenlerdir" diye konuştu. Kredi kartı ile satışlarda dağıtım şirketleri ile uzlaştıklarını belirten Okumuş, “Üç tanesi uygulamayı başlattı. Biz mahsuplaşma istedik. Bir pilot uygulama çalışılıyor. Bu UTTS hepimizi patron yapacak. Bekleyin. Ben öyle umut ediyorum” dedi.