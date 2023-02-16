Küçükkayalar: “Mikrotremor ile binalarda deprem analizi yapılmaz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, yaşanılan büyük afetin ardından bina hasar tespiti ve mevcut bina durum tespiti çalışmaları hakkında sosyal medyada yer alan “Mikrotremor Tekniği” hakkında açıklama yaptı. Bina hasar tespiti ve mevcut bina durum tespiti çalışmalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar ile inşaat mühendisleri tarafından gerçekleştirilen testler ile ilgili sosyal medyada yer alan karalama çalışmalarını hayretler içerisinde izlediklerini belirten İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, “Mevcut binalardan alınan beton örnekleri eğer binayı zayıflatacak olsaydı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018’de böyle bir uygulamaya izin verilmezdi. Kaldı ki beton örnekleri kolonların yaklaşık moment sıfır noktasından alınır ve daha sonra bu boşluklar yüksek mukavemetli harç ile doldurulur” dedi.

“Hasar sınırlarını tarif eder”

Dünya ölçeğinde modern bir yönetmelik olan TBDY 2018’in mevcut binaların değerlendirilmesi konusunu 15. bölümünde ayrıntılı olarak anlatırken Mikrotremor Tekniğinden hiç bahsetmediğini belirten Küçükkayalar, “15. Bölüm, değerlendirilen mevcut binanın kaç büyüklüğündeki depreme dayanacağını söylemek yerine oluşabilecek hasar sınırlarını tarif etmektedir. Binanın taşıyıcı sistemi incelenmeden, mevcut donatıların tespiti yapılmadan, taşıyıcı sistem modeli kurulup analizlerden yapılmadan kaç büyüklüğündeki depreme dayanacağını söylemek evlerinin depreme dayanıklı mı olup olmadığını merak eden vatandaşlarımızı kandırmak olacaktır. Mikrotremor, sizin binanızın basınç dayanımını vermez. Mikrotremor, zeminin hakim periyodunu – çok düşük gerilme düzeyleri için dinamik karakteristiklerini verir. Deprem durumunda betona gelen gerilme düzeyi bu testlerde dikkate alınan düzeyin binlerce mislidir. Bu yöntem ile deprem analizlerini ve yapısal analizlerini yapan kişilere lütfen itibar etmeyiniz” diye konuştu.