Kur normale dönmezse döküm sektörü sekteye uğrayacak

Burcu SUNA



KONYA - Türkiye’nin döküm sektöründe Avrupa pazarındaki en büyük rakibi Çin olmakla beraber Çin piyasasında navlun fiyatların yükselmesinden kaynaklı Türkiye’ye talep yoğunluğu olmuştu. Bunun neticesinde firmalar kapasitelerini yüzde 100 oranında doldurmuştu. Fakat tekrar navlun fiyatlardaki düşüşten sonra Avrupa’daki firmalarda yine Çin’e doğru bir yönelme olduğu görülüyor. EKONOMİ gazetesine döküm sektörü hakkında bilgiler veren Mehmet Ali Acar, fiyatların siparişlere daha net olarak yansımamakla beraber sektör temsilcilerinin beklentilerinin olduğunun altını çizdi.

Türkiye döküm sektöründe Avrupa’da 2. sırada

Türkiye’nin döküm sektöründe dünyada geldiği seviyeden bahseden Acar, “Birçok firma bu konuda yatırımlarını yaptı siparişler verildi. Özellikle Konya’da çok büyük yatırım hamlesi var. Yaklaşık bu dönemde 25’in üzerinde hat yatırımı yapıldı. Bunların devreye girmesiyle beraber kapasitemizde bir artış olacak. Şu an da Avrupa’da Türkiye döküm üretiminde 2. sırada yerini alıyorken dünyada ise 11. Sırada başarısını gösteriyor. Önümüzde büyük rakiplerimiz var onlara yetişmemiz zor ama kapasitemiz gün geçtikçe artıyor. Yani Türkiye’nin döküm sektörü büyüyor” bilgisini verdi.

Çin tehditi tekrar baş gösterdi

Acar, fiyatlarda istikrarsızlığın olduğunu ifade ederek, “Fiyatlar sürekli değişken çünkü hammaddeye bağlıyız o da sürekli oynama trendine kaptırdı kendini. Bu dönemde Rusya’dan Türkiye’ye diğer ülkelere nazaran daha ucuz fiyatlı ürünler geliyor. Bu bizim için avantaj. Ama Türkiye’deki enflasyon oranıyla bizim maliyetlerimiz aşırı oranda yükseldi. Bizim gibi ihracatçı firmalar uzun soluklu sıkıntıdalar.

İşçilik ücretlerine yaklaşık bir yılda yapılan yüzde 20’lik zam dövize gelen yüzde 30’luk artıştan dolayı bize artı bir maliyet olarak yansıdı. Biz müşterilerimizle uzun vadeli sözleşmeler yaparken metal endeksli ve enerji fiyatlarının yükselişine göre anlaşmalar yapıyoruz. Zaten Çin tehditi tekrar baş gösterdi Ya döviz yükselecek fiyatlarımız normal seviyeye gelecek ya da bir süre sonra döküm sektörünü büyük sıkıntılar bekliyor” dedi.

Türkiye 500 bin ton döküm üretiyor

900 adet dökümhanenin 300’ünün Konya’da bulunduğunu kaydeden Acar, tedarikçi firmalardan aldıkları bilgilere göre Türkiye’nin üretimi 2 buçuk milyon ton olduğunu bunun yaklaşık 500 bin tonunu Konya’nın ürettiğini kaydetti. Acar, döküm sektörünün net ihracatçı bir sektör olduğunu belirterek, “Biz Ardemir Metal bünyesinde yüzde 90 yurt dışına ihracat gerçekleştiriyoruz. Yüzde 40’ı Avrupa ülkelerine yüzde 60’ı ise Amerika. Yüzde 10’da iç pazar müşterimiz var” dedi.



Ardemir’in 12 bin tona kadar döküm dökme kapasitesi var

Acar, makine parçaları üreten bir firma olduklarını anlatarak, 100 kilodan yaklaşık 12 bin tona kadar tek parça döküm dökme kapasitelerinin olduğunu söyledi. Acar şöyle devam etti; “Döktüğümüz ürünlerin yarısını işleyerek üzerine katma değer yapıyoruz ve bu şekilde satıyoruz. Kapasitemizin tamamını kullanabiliriz, fakat ciddi bir eleman sorunumuz var. Bunun yanısıra 2 bin MW’lik GES yatırımı yaptık. Yatırımlarımız devam ediyor ancak enflasyon ve eleman sorunu bizi tedirgin ediyor.” Acar, sınırda uygulanacak olan karbon vergisine firmaların hiç hazır olmadığını belirterek, bu konuda devletten destek mekanizması beklediklerini sözlerine ekledi.