Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik Aydın’da masaya yatırıldı

AHMET USMAN – NURETTİN BAKİ / AYDIN

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal yönetimi yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konulu Anadolu Panelleri’nin adresi Aydın oldu. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın yaptığı panelde, kurumsal yönetimin sadece şirketlere değil aileden devlete kadar her alanda gerektiğine dikkat çekildi.

Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelin açılış töreninde konuşan TKYD Başkanı Dr. Tamer Saka, kurumsal yönetim anlayışının adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edildiğini belirterek, “Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler, kurumsal yönetim kavramının, ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için, ne derece önemli bir araç olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye son 65-70 yılda hiç ilerlemedi. O tarihlerde Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payı yüzde 1.1 iken, bugün 0.9 seviyesinde. Dünya ekonomisinde pasta büyümüş, biz sadece büyümeden payımızı almışız. Kişi başı gelirde 20 bin dolarları hedefliyorsak özel sektör olarak atmamız gereken adımlar var. İyi yönetime ulaşmayı, yani kurumsal yönetimi sağlamak zorundayız. Ama sadece şirketlerde değil, aileden devlete kadar her alanda kurumsal yönetim lazım. Kurumsal yönetimin gelişmesi ve yaygınlaşması adına şekilsel altyapılar gerekli ancak yeterli değil. En az şekilsel düzenlemeler kadar davranışsal boyutta da ilerleme sağlanması önemli ve kritik” diye konuştu.

“Ekonomik ve sosyal kalkınma için önemli”

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş da kurumsal yönetim ve sürdürülebilirliğin günümüzde iş dünyasının vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtirken, “Günümüzde şirketler sadece kar amacı gütmekle kalmayıp, aynı zamanda çalışanları ile birlikte çevresel ve sosyal etkilerini de değerlendirerek uzun vadeli başarıya odaklanmak durumundalar. Sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için kritik öneme sahip” dedi.

Kurumsal yönetim yapılarının ilişki içinde oldukları tüm kesimlere güven verdiğini anlatan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, aynı zamanda işletmelerde başarının ve devamlılığın anahtarı olduğunu vurguladı.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sühan Seçkin de, TKYD’nin şirketler için hazırladığı “Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi” hakkında bilgi vererek, dinleyicilere bu testi yapmalarını önerdi. Seçkin, Türkiye’nin düştüğü orta gelir tuzağını ancak kurumsal yönetim ilkelerine uyarak aşabileceğini anlattı.

“Türkiye rekabet gücünü ancak kalite ve verimlilikle artırabilir”

Türkiye’nin bölgesinde en kuvvetli üretim altyapısı ve know how’a, en gelişmiş beşeri sermayeye sahip ülke olduğunu dile getiren TKYD Ekonomi Danışmanı Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Biz rekabeti daha yüksek katma değerli daha verimli ürünler-hizmetler üreterek mi, paramızı değersizleştirerek mi yapacağız? Bence burada iki seçenek yok. Ancak birincisini seçebilirsiniz. Zaten ithalata dayalı üretim yapınızla ikinciyi yapamıyorsunuz. Türkiye ancak verimlilik ve kalite artışı üzerinden rekabet sağlayarak global pastadaki payını yüzde 0.9’dan1.5-2 gibi rakamlara çıkartabilir. İş dünyasının baskılanan asgari ücretler, baskılanan maliyetlerden ziyade katma değeri artıracak teşvikleri doğru verecek, verimliliği artıracak bir sanayi politikası talep etmesi lazım. Tam da burada aslında kurumsal yönetim devreye giriyor” görüşünü dile getirdi.

Kurumsallaşma için önce bakış açınızı değiştirin

Toplantının panel bölümünde de iş insanları kurumsal yönetim konusundaki deneyimlerini paylaştılar. TKYD ve İnci Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, kurumsal yönetimde kurallar ve ilkelerin çok önemli olduğunu belirterek, “Tek başına karar verip ilerlemek çeviklik açısından çok önemli ama arkada karışıklık ve çatışmalara da sebep olabilir, hesap verilebilirliği engelleyebilir. Onun için herkesin bu kuralları bilmesi ve uygulaması lazım” diye konuştu.

Sadık Grubu ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Oktay Mersin ise kurumsallaşmanın, şirket ortaklarının hiçbir işe karışmaması anlamına gelmediğine dikkat çekti. Şirket sahiplerinin işlerine hakim ve vakıf olmalarının önemine dikkat çeken Mersin, “İşi profesyoneller yürütse de son kararı siz vereceksiniz” dedi.

Şirket olarak kurumsallaşma çalışmalarının 10 yıl önce başladığını dile getiren Jantsa Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çerçioğlu, şunları söyledi: “Ben 9 yaşından beri işin içindeyim. Kurumsallaşma konusuna eğilince önce, ‘jant işini hangi profesyonel benden daha iyi bilebilir’ diye düşündüm. Bir süre sonra bakış açımı değiştirdim, ‘Türkiye’de 70 milyon insan var, illaki bunlar içinde benden daha zeki ve çalışkan olanlar vardır’ diye düşünmeye başladım. Bakış açınızı değiştirince kurumsallaşma konusunda daha hızlı adımlar atabiliyor, hadiseyi daha anlaşılabilir okuyabiliyorsunuz.”