Kütahya Atık Getirme Merkezi hizmete girdi

KÜTAHYA

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu üzerinde, 2 bin 500 metrekarelik alanda hizmete sunulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’mizde, kağıt, plastik, metal, pil, elektronik, ahşap, tekstil, bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir atıklar ve doğa ile insan sağlığına zararlı olan floresan lamba, kullanım ömrü geçmiş ilaçlar ve evde oluşabilecek tehlikeli atıklar da dahil olmak üzere 13 farklı atık kabul edilecek.

Güzel Şehrimizi Hep Birlikte Daha Yaşanabilir Bir Hale Getirelim

Açılışta bir konuşma yapan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, projenin sıfır atık bilincinin artırılmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Kahveci, “Kütahya’mız, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle benzersiz bir şehir. Bu değerleri koruyamazsak, onları geleceğe taşımamız mümkün olmayacak. Bu nedenle, şu anda açılışını yaptığımız merkezimizle; şehrimizin yeşil dokusunu, temiz havasını ve yaşanabilir yapısını koruma yolunda önemli bir yol kat ediyoruz” dedi.

Merkezi birlikte sahiplenelim

Belediye Başkanı Kahveci, vatandaşlara “Gelin, bu merkezi birlikte sahiplenelim. Atıklarımızı doğru şekilde ayrıştıralım, çevremizi koruyalım ve güzel şehrimizi hep birlikte daha yaşanabilir bir hale getirelim” çağrısında bulundu. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açılış törenine; Kütahya Belediye Başkanını Eyüp Kahveci’nin yanı sıra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, ile çok sayıda vatandaş katıldı.