Kütahya, atılım için ‘yıkıcı değişim’ planı uygulayacak

M.Rıdvan CEBECİOĞLU



Türkiye’nin ilk kadın TSO Başkanı olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, yeni yönetim kuruluyla kentin dinamiklerini harekete geçirmek için çalışmalarına başladı. Göreve gelir gelmez bölgenin sorunlarını tespit etmek için önemli adımlar atan Başkan Argat, yürüttükleri çalışmalar ve hedefleri hakkında EKONOMİ gazetesine konuştu.

Kütahya’yı bir sanayi merkezi olarak konumlandırdıklarını kaydeden Argat, şunları söyledi: “İlimizde özellikle seramik, porselen, cam, toprak ürünleri, madencilik, otomotiv yan sanayi ve kimya sektörlerinde çok önemli firmalar faaliyette ve yatırımlarına devam ediyor. Bu alanlara ek olarak özellikle global olarak gıda arz güvenliği tartışılırken Kütahya ve ilçelerinin tarım sektörüne ilişkin potansiyeli de önem taşıyor.”

Argat, “Kütahya’yı pozitif ayrıştıracak unsurları biliyoruz. Planı hemen uygulamaya geçeceğiz. Somut, hesap verebilir adımlarla süratle ilerleyeceğiz. Türkiye kişi başına gelirinin yüzde 70’i kadar gelir üretirken, Kütahya’da bu oran 2020 yılında yüzde 80’e ulaştı. Bu düzeyi 6-7 yıl içinde Türkiye ortalamasına ve belki üstüne çıkarmak hedefinin peşine paydaşlarımızla beraber düşeceğiz” diye konuştu. Katma değeri yüksek elektrik ve elektronik sektörünün de güçlü kasların yanında yer almasını hedeflediklerini kaydeden Argat,”Toprak ürünleri, madencilik, otomotiv yan sanayi ve kimya gibi güçlü olduğumuz sektörlerimizin yanında yazılım, girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve büyümesine destek vermeyi arzu ediyoruz” dedi.

“Yeni yatırım alanları en sevdiğimiz sorun”

Kütahya’nın lojistik kapasitesinin artırılmasını sağlayacak hızlı tren, yükleme istasyonu ve OSB’lerin limanlara tren bağlantılarının yapılması gibi hamlelerin şehrin yatırım ve büyüme potansiyeline önemli katkı sunacağını vurgulayan Esin Güral Argat, kurulacak konteyner park alanı ile daha rekabetçi fiyatlarla ihracat yapmanın mümkün olacağını kaydetti. Kütahya’nın dış ticaretteki payının her geçen gün hızla büyüdüğünü sözlerine ekleyen Argat, şunları söyledi: “Bu gelişim trendi OSB’lerimizin yüksek doluluğa ulaşmasına sebep oluyor ve doğal olarak yeni yatırım alanlarına ihtiyaç duyulması gibi karşımıza memnuniyet duyduğumuz bir sorun çıkarıyor. OSB’lerde kapasite artışı için ek alan başvuruları yapıldı. Bürokratik süreçlerin bir an evvel çözülmesi için takipteyiz. Kütahya’nın ilçeleriyle birlikte büyüme potansiyelini çok iyi değerlendirmek gerekiyor.”

“Porselen, seramik ve cam yüzde 81,59 pay alıyor”

Kütahya’nın işsizlik oranı, girişimci sayısı, yeni kurulan işletme adetleri ve yatırım çeşitliliği bağlamında birçok ilden pozitif yönde ayrıştığına dikkat çeken Esin Güral Argat, “2021’de porselen, seramik, cam yüzde 81,59 payla en çok öne çıkan sektörlerimiz. Türkiye genel ihracatında İstanbul ve İzmir’den sonra en çok ihracat yapan şehirlerden biriyiz. İhracatı bir önceki yıla göre ilk 9 ayda yüzde 26,2 oranında artırdık. Kütahya’yı bu alanda global pazarda bir ihtisas üretim ve planlama şehri haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Kütahya’nın lojistik kapasitesinin artırılmasını sağlayacak temel birkaç hamle var. Bunlar Eskişehir-Kütahya- Antalya hızlı tren projesi, Değirmenözü Tren İstasyonu’ndan Kütahya Altıntaş Zafer OSB’ye yaklaşık 9,5 km mesafede olan demiryolu hattının yapımı ile yükleme istasyonu yapılması, diğer OSB’lerde tren bağlantılarının yapılması daha önce değindiğim üzere şehrimizin yatırım ve büyüme potansiyeline çarpan etkisiyle katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Sanayi ve teknoloji ekosistemi için vizyon projeler peşindeyiz”

Kütahya’yı bir sanayi merkezi olarak konumlandırdıklarına dikkat çeken Esin Güral Argat, “Kütahya ile özdeşleşen seramik, porselen ve cam gibi sektörler büyümeye devam ediyor. Bu sektörler teknolojik değişim ve dönüşüme uyum sağladığı sürece rekabetçi gücü elinde tutacak ve varlığını artırarak idame ettirecek” dedi. Global rekabette pay sahibi olabilmenin yolunun katma değerli yani yükte hafif pahada ağır ürün üretmekten geçtiğini dile getiren Argat, “Bu vizyondan hareketle bölgemizi teknolojik ve katma değerli ürünlerin üretildiği bir yapıya dönüştürmek ve bu sektörler için bir cazibe merkezi oluşturmak istiyoruz. Bu vizyon kamu, üniversite ve özel sektörün oluşturacağı bir sinerji ile rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Biz özel sektör ayağı olarak bu vizyona sahip çıkıyoruz ve elimizi taşın altına koymakta kararlıyız. Kütahya’da sanayi ve teknoloji ekosistemini oluşturacak vizyon projeler peşindeyiz. Devletimizin desteği ve yönlendirmesiyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.