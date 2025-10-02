Kütahya OSB, istihdamı 20 binin üzerine çıkaracak

ABDULLAH SÖNMEZ / KÜTAHYA

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yarım asrı aşan birikimiyle ilin sanayi üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının ise yüzde 55’ini sırtlanarak bölgenin lokomotifi konumuna yükseldi. 130’dan fazla firmanın faaliyet gösterdiği OSB’de 13 bini aşkın kişiye istihdam sağlanırken, yıllık ihracat hacmi 350 milyon doları aştı. Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin, dijitalleşme, yeşil OSB vizyonu ve yeni genişleme alanlarıyla bölgeyi yalnızca bir üretim üssü değil, aynı zamanda modern ve sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kütahya OSB’nin 1970’li yıllarda kurulduğunu hatırlatan Tunahan Ergin, 2019’dan itibaren ivme kazanan yatırımların bölgeyi yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı haline getirdiğini söyledi. Ergin, “Özellikle 2019 yılında Genel Kurula geçilmesiyle birlikte hız kazanan yatırımlar sayesinde; altyapı projeleri, genişleme sahaları, dijitalleşme ve yeşil OSB vizyonu ile üretim gücümüzü artırırken, yeşil alanlar, sosyal etkinlikler ve çalışan odaklı projelerle de sanayi bölgemizi sadece üretim yapılan bir alan değil, aynı zamanda yaşanabilir ve sosyal bir cazibe merkezi haline getirdik” diye konuştu.

İhracatın yüzde 55’i OSB’den

Kütahya OSB’nin kentin ekonomik yapısındaki rolüne de dikkat çeken Tunahan Ergin, sözlerine şöyle devam etti: “Kütahya OSB, ilin sanayi üretiminin yüzde 60’ına, ihracatının ise yaklaşık yüzde 55’ine ev sahipliği yapıyor. Bugün 130’dan fazla firmamızda 13 bini aşkın kişiye istihdam sağlanmakta ve firmalarımızın yıllık toplam ihracatı 350 milyon doların üzerine çıkmış durumda. Kütahya’nın genel ihracatında en büyük pay OSB’mizden geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kadar 60’tan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji yoğun ve katma değerli ürünlerle yeni pazarlara açılmayı planlıyoruz.”

Yabancı yatırımcıların ilgisi artıyor

Kütahya’nın stratejik konumuna işaret eden Ergin, yabancı yatırımcıların da bölgeye ilgi gösterdiğini belirterek, “Özellikle seramik, makine üretimi, tekstil, otomotiv yan sanayi, mobilya ve enerji gibi stratejik sektörlerde Kütahya genelinde artan bir yatırım talebi var. Biz Kütahya OSB olarak mevcut kapasitemizin üzerine çıkmak ve yatırımcı taleplerini karşılamak amacıyla ilave genişleme alanlarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada orta ve büyük ölçekli, yüksek katma değerli ve çevre dostu yatırımlara öncelik veriyoruz” dedi. Son yıllarda cam, porselen, otomotiv yan sanayi, makine üretimi ve tekstil sektörlerinde öne çıkan yatırımları hatırlatan Ergin, bölgenin sadece üretim değil, kalkınma açısından da stratejik merkez haline geldiğini kaydetti.

Genişleme alanına yatırımcıların ilgisi yüksek

Yeni planladıkları genişleme alanı için yatırımcı ilgisinin oldukça yüksek olduğunu belirten Ergin, onay süreci tamamlandıktan sonra başlayacak altyapı çalışmalarıyla birlikte, yatırımcılardan gelen talepleri hızla değerlendirip tahsis süreçlerini başlatacaklarını söyledi. Şu anda birçok firmanın ön başvuru aşamasında olduğunu açıklayan Ergin, “Genişleme alanı devreye girdiğinde, tahsis oranlarının kısa sürede önemli bir seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Öngörümüz, 3 yıl içerisinde tüm altyapıların tamamlanması ve fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte, bu yeni sahada hem istihdamın hem de üretim kapasitesinin ciddi oranda artmasıdır. Yatırımcılarımızın ilgisi, Kütahya OSB’nin güçlü altyapısı, lojistik avantajları ve yatırım dostu yaklaşımının en somut göstergesidir” şeklinde konuştu.

Kütahya OSB’nin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik projeleriyle Türkiye’de örnek gösterilen bir sanayi üssü haline geldiğini belirten Ergin, enerji verimliliği ve çevre dostu üretime büyük önem verdiklerini aktardı. Ergin, “Enerji yönetimimizi SCADA sistemi ile anlık olarak takip ediyor, yatırımcılarımıza dijital başvuru ve tüketim izleme imkânı sunuyoruz. Ayrıca Yeşil OSB dönüşümü kapsamında enerji verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji projeleriyle çevreye duyarlı bir üretim ekosistemi kuruyoruz” diye konuştu.

2030 yılı hedeflerinden bahseden Tunahan Ergin, “2030 vizyonumuzda Kütahya OSB’yi yalnızca Türkiye’nin en büyük ve en yeşil sanayi üssü haline getirmeyi değil, aynı zamanda üretim, istihdam ve ihracatta bölgenin lokomotifi olmayı hedefliyoruz. Bugün 13 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz; bu rakamı 2030’a kadar 25-30 bin seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kütahya OSB, 150 hektarlık yeni yatırım alanını hizmete sunuyor

Sanayicilere sunduğu kesintisiz enerji ve güçlü lojistik avantajlarla yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam eden Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırım alanlarını hizmete açmaya hazırlanıyor. Kütahya OSB, 150 hektarlık 3. Genişleme Alanı'nda arsa tahsis ön başvurularını 6 Ekim 2025 tarihinde başlatacak. Sanayiciler, 26 Ekim 2025 tarihine kadar meydip.sanayi. gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, “Kütahya OSB olarak 150 hektarlık 3. Genişleme Alanımızı yatırımcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Demiryoluna 1 km, havaalanına 40 km, limana 150 km uzaklıktaki stratejik konumumuz, TR33 teşvik avantajlarımız, kesintisiz enerji ve güçlü altyapımızla sanayicilerimize önemli fırsatlar sağlıyoruz” diye konuştu. Eskioğlu, “Hedefimiz, yatırımcılarımız için üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve Kütahya'yı sanayide bölgesel bir cazibe merkezi haline getirmektir” ifadelerini kullandı.