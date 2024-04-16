Lajivert ve Ritmik, Mobilyada Moda Show’da yerini aldı

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri sanayisinin gelişimi ve ekonomisi adına oldukça önemli bir konumda olan mobilya sektörü için, sektöre canlılık getirecek yepyeni bir etkinliğin ilk adımı 20-28 Nisan tarihleri arasında Mobilyada Moda Show ile atılıyor.

Mobilya dünyasının en son trendlerini ve şık tasarımlarını bir araya getirecek olan Mobilyada Moda Show etkinliğinde Lajivert ve Ritmik Genç Odaları, ziyaretçilere hem ilham verici koleksiyonlarını sergileyecek hem de mobilya modasının geleceğine dair ipuçları sunacak. Kayseri Kumsmall AVM’de düzenlenecek etkinlikte birbirinden renkli ürün grupları ile yer alacak. AVM içerisinde gerçekleşecek bu büyük mobilya etkinliğinde Lajivert Genç Odası ve Ritmik Genç Odası 750 metrekarelik iki ayrı mağazada ziyaretçilerini ağırlayacak. Yurt içi ve yurt dışından önemli sayıda alım heyetlerinin beklendiği etkinlik boyunca katılımcılar, mobilya tasarımının sınırlarını zorlayan yenilikçi ürünleri keşfedecek. Ayrıca, dekorasyon tutkunları, tasarım uzmanlarıyla sohbet ederek fikir alışverişinde de bulunabilecekler.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunan tasarımların sergileneceği programa yönelik açıklamalarda bulunan Soyserin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Soyserin, “Lajivert Genç Odası ve Ritmik Genç Odası markalarımızla tüm tüketicilere hitap edebilmeyi ve her daim kolay ulaşılabilir olmayı hedefledik. Kayseri’den doğmuş markalar olarak bugün, Türkiye’nin birçok ilinde Lajivert Genç Odası ve Ritmik Genç Odası mağazalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu açıdan, memleketimiz Kayseri’de ilk kez gerçekleşecek Mobilyada Moda Show tasarımın ve işlevselliğin buluştuğu bir platform olarak oldukça önemli bir etkinlik. Lajivert ve Ritmik olarak, her kesimden müşterilerimizin ilgisini ve beğenisini çekebilecek geniş ürün yelpazemizle bu etkinlikte yer almak ise bizim için büyük bir gurur. Ziyaretçilerimizi geleneksel hale gelmesini arzu ettiğimiz Mobilyada Moda Show’a estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan tasarımlarımızı keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.