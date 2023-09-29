LÖSEV ailesi Anıtkabir’de buluşuyor

LÖSEV’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin derin ve güçlü kökleri, geniş ve sarsılmaz gövdesi sayesinde kuruluşlarının 25’inci yılının kutlandığı belirtilerek, lösemi tedavisinde yüzde 100 başarı hedefiyle çalışıldığının altı çizildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; sağlığın bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına, sağlık sisteminde sosyal adalet ve eşitlik temelli politikalar geliştirilmesine, nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve iklim değişikliği nedeniyle sağlığın tüm bileşenlerinin olumsuz etkilediği günümüzde ekolojik tahribatın önlenmesine yönelik tüm çalışmalarda LÖSEV olarak var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizden aldığımız güçle ve inançla, 30 Eylül’de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, sevgi, saygı ve minnetlerimizi sunmak üzere Ankara’da Lösemi ve kanser hastası iyileşmiş çocuklarımız ve aileleri, iyileşmiş gençlerimiz, bağışçılarımız ve gönüllülerimizle Atamızın Huzurunda bir araya geliyoruz.”