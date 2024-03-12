M. Bulut İnşaat, New Point ile kent ticaretini canlandıracak

ELAZIĞ / EKONOMİ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kenttin istihdam ve ekonomi hayatına katkı sağlayan firmalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak M. Bulut İnşaat tarafından AVM, Cadde Mağaza ve Ofis konseptiyle inşa edilen New Point projesinin şantiye alanında incelemelerde bulunan İdris Alan ziyarette M. Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanları Mustafa Bulut ve Mehmet Bulut’tan projenin detaylarını dinledi. 22 bin metrekare alanda yükselen projede Elazığ’ın karma kullanımlı en büyük alışveriş merkezi kuruluyor.

Proje 110 adet mağazayı bünyesinde barındıracak. M. Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, 2010 yılından beri konut ve yapı sektöründe faaliyet gösterdiklerini aktardı. Bugüne kadar başta TOKİ olmak üzere binden fazla projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Mustafa Bulut, New Point projesi ile de AVM, Cadde Mağaza ve Ofis alanında şehri önemli bir yatırımla buluşturduklarını dile getirdi. Bulut, “New Point projesinin lansmanını İstanbul’da saygın firma ve markaların katılımıyla gerçekleştirdik. Programımıza ciddi ve yoğun bir katılım oldu. Türkiye'nin önde gelen perakende sektör temsilcilerine prestij projemizi tanıttık ve detaylarını güzel bir sunum eşliğinde anlattık. New Point projemizi, önümüzdeki aylarda Milletvekillerimiz ve ilimiz yöneticileri de davet ederek Elazığ'da da tanıtıp iş dünyası ve markaların beğenisine sunacağız” dedi.

“Şehrin yaşam standartlarına pozitif katkı sağlayacak”

Elazığ’ın son yıllarda hem fabrika hem de ticaret alanında ciddi yatırımlar aldığını vurgulayan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, teşvikte 6. Bölge fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini aktardı. Elazığ’ın ikinci OSB’si olan TEKNOVA’da 115 parseli yatırımcılara teslim ettiklerini dile getiren Başkan Alan sırada Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerimize hitap edecek 3. OSB’nin olduğu müjdesini verdi.

Kendilerinin sanayi sektörünü canlandırıp üretim ve istihdama katkı sunmaya gayret ederken, şehrin firmalarının Elazığ’a çok değerli ve gurur projeleri kazandırdığını ifade eden Başkan Alan, “Bugüne kadar ilimizde gerçekleştirdiği prestij projelerle, saygın ve güçlü bir yapı firması olarak öne çıkan M. Bulut İnşaat, şehrimizin yaşam standartlarını değiştiren ve yepyeni bir bakış açısı getiren bir projeyi daha hayata geçirmenin tatlı heyecanını yaşıyor. Bu projeyi, ilimize kazandıracağı prestij yanında hem inşaat aşamasında hem de tamamlanıp hizmete açıldıktan sonra tedarikçilerle birlikte binlerce kişilik yeni istihdam sağlayacak olması yönüyle de çok değerli buluyoruz. Şehrimizin yaşam standartları yanına vizyonuna da önemli katkılar sağlayacak bu özel ve prestijli projenin, ilimiz ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağını ünlü markaların burada yer kiralama arzu, istek ve heyecanlarından da görüyorum” diye konuştu.