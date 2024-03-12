Karatay’da Türk sporunun geleceğine dev katkı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Gençlerin eğitim, sportif ve kültürel imkânlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan Karatay Belediyesi, ilçeye yeni cazibe merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Belediyenin bu kapsamda temelini 31 Temmuz 2023’te attığı Karatay Spor Merkezi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Spor Merkezi Karaaslandede Mahallesinde yükseliyor

Karaaslandede Mahallesi’nde yükselen Karatay Spor Merkezi, 25 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Merkezin içerisinde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak.

Başkan Hasan Kılca merkezde incelemelerde bulundu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi’nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Gençlerimize armağan ettiğimiz her yatırım çok değerli”

Karatay’ın dört bir tarafını yeni nesil spor merkezleriyle donatmaya devam ettiklerini söyleyen Hasan Kılca, Karatay Spor Merkezi’nin belediyenin en yüksek bütçeli yatırımı olduğunu hatırlatarak; “Sağlıklı bir nesil için sportif etkinliklerimizin ve fiziksel mekanlarımızın sayısını hızla artırıyoruz. Karaaslandede Mahallemizde belediye tarihimizin en büyük projesi olan Karatay Spor Merkezi’mizin inşa çalışmaları sürüyor. Bizler de bir taraftan seçim çalışmalarımıza devam ederken bir taraftan da yaptığımız işleri incelemeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, gençlerimizi bir an önce önemli merkezimizle buluşturmak için çalışıyor. Spor Merkezimiz yaklaşık 26 bin metrekare içerisinde kapalı yüzme havuzları, tribünlü basketbol ve voleybol sahası, bireysel spor alanları olan büyük bir yerleşke olacak. Tamamlandığında spor merkezinden de öte çok kapsamlı bir kompleks olacak. Yeteneklerini geliştirmek, kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı merkezimizde ağırlayacağız. İlçemize ne kadar fazla spor tesisi kazandırırsak geleceğimize de o denli güzel yatırımlar emanet etmiş oluruz. Buradan çok başarılı sporcular yetişecektir. Merkezimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Belediye tarihimizin en büyük bütçeli yatırımı Karatay’ımıza, Konya’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.