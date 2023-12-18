'Makine almak ve internet sitesi açmak dijitalleşme değil'

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği ve Denizli OSB ev sahipliğinde gerçekleşen Teknokent- Sanayi Buluşmalarında sanayicinin dijitalleşmeye negatif bakış açısına sahip olmasının bu konudaki dönüşüm ve fırsatların kaçırılmasına neden olduğu vurgulandı.

Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleşen Dijitalleşme Denizinde Doğru Rotayı Bulmak başlıklı oturumu sonrası yaptığı değerlendirmede Denizli’nin dijitalleşme konusunda birçok Anadolu iline göre önde olduğunu belirten Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail Ovalı, “Kullanım yüksek ama verim konusunda yüzde 60’lardayız. Teknoloji firmalarına çekinceli yaklaşan firmalar var. Zira bazı firmalar gereğinden fazla server, malzeme alarak ofis kuruyor, dijitalleştiğini zannediyor ama makine alıyor. Dijitalleşmiyor.” uyarısında bulundu. Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Girişimcilik Komitesi üyesi, Netinternet Bilişim Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Osman Makal ise iş dünyasında dijitalleşme kavramı ile ilgili hakim düşüncenin internet sitesi kurduk, dijitalleştik olduğuna dikkat çekti. Makal, “İnternet sitesi açmak dijitalleşmek değil. Denizli’nin öncü olduğu sektörlere baktığımızda özellikle tekstilde Pakistan, Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerle emek, enerji gibi birim maliyetler üzerinden rekabet edemiyoruz. Dijitalleşerek, verimliliği artırarak katma değer yaratmamız gerekiyor” dedi. GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan yaptığı sunumda firmalara dijitalleşme çağrısında bulunarak GEKA olarak yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konusunda faizsiz kredi desteği programı hazırladıkları bilgisini paylaştı.