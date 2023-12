Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası, kıdemli üyelerini plaketle ödüllendirdi

Takip Et

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Mühendislik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik inşaat mühendisleri, genç inşaat mühendisleri öğrencileri, akademisyenler ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Radisson BLU Hotel’de gerçekleştirildi. Etkinlikte İnşaat mühendisi Mithat Aymer 60’ıncı yıl, İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi eski başkanlarından Ahmet Erdem 50’inci yıl ve Hüsnü Gürpınar 40’ıncı yıl plaketleri aldılar.

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Başkanı Semih Uçar etkinlikte yaptığı konuşmada, inşaat mühendisleri olarak sadece bugünü değil, yarını, geleceği ve gelecek nesilleri de düşündüklerini belirerek şunları söyledi:

“Bu nedenle, yaptığımız her şeyin, sürdürülebilir, çevreci, enerji verimli, akıllı, yenilikçi, katılımcı, kapsayıcı olmasını sağlamalıyız. Bizler, inşaat mühendisleri olarak, sadece binalar yapmıyoruz, şehirler yapıyoruz. Sadece şehirler yapmıyoruz, medeniyet yapıyoruz. Bu nedenle, yaptığımız her şeyin, insanların hayatına dokunduğunu, hayatlarını etkilediğini, hayatlarını değiştirdiğini unutmamalıyız. Bu bilinçle, yaptığımız her şeyin, insanların hayatını güzelleştirmesini, kolaylaştırmasını, zenginleştirmesini sağlamalıyız. Geleceğe baktığımızda, inşaat mühendisliği mesleğinin öneminin ve sorumluluğunun arttığını görüyoruz. Çünkü yaşadığımız dünya, hızla değişiyor, gelişiyor, dönüşüyor. Bu değişim, gelişim ve dönüşüm, inşaat mühendisliği alanında da yeni fırsatlar, yeni ihtiyaçlar, yeni beklentiler, yeni sorumluluklar yaratıyor. Bu fırsatları değerlendirmek, bu ihtiyaçları karşılamak, bu beklentileri yerine getirmek, bu sorumlulukları üstlenmek için, inşaat mühendisleri olarak bizler de kendimizi sürekli geliştirmeli, yenilemeli, güncellemeli, dönüştürmeliyiz.”