Kayahan Hidrolik, sürdürebilir büyümeye odaklandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Kayahan Hidrolik Onursal Başkanı Mehmet Kayhan, 75 yıllık üretim öykülerini EKONOMİ’ye anlattı.

Kuruldukları günden bu yana yenilikçi üretim anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Kayahan Hidrolik Onursal Başkanı Mehmet Kayhan, “1950 yılında, küçük bir atölyede model yaparak sanayicilik hayatına başladım. Zaman içinde bu atölye, ilk atölye tipi preslerin üretildiği, özel makine tamiratlarının yapıldığı, kamyonların motorunun önden arkaya alındığı, bazı tarım makinelerinin tasarlanıp imal edildiği bir işletmeye dönüştü. 1970’li yıllarda, hidrolik pres, hidrolik pompa, çelik konstrüksiyon, maden direkleri, kaynaklı roller vb. üretimleri gerçekleştirdik. Ülkemizde ilk seri atölye tipi presi ürettik. 2000 yılına kadar 10.000 adet civarında özel amaçlı ya da atölye tipi hidrolik pres ürettik. Su ve yangın vanalarını döküp işleyerek Türkiye’de ilk defa biz ürettik. Bu vanalardan 60 mm’den 500 mm’ye kadar değişik ebatlarda yılda 10.000 adet üretim kapasitesine ulaştık. 1980’lerde Türkiye de ilk defa, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri ve Ereğli Demir Çelik İşletmeleri için, 180 tonluk Pik ve 250 tonluk Curuf Pota arabaları ürettik. 1980’li yıllarda, Demir çelik fabrikaları için duşlu masa rollerini de Türkiye’de ilk kez biz üretmeye başladık ve 1990’ların sonlarına kadar da üretimine devam ettik.” dedi.

“ERDEMİR’in dikkatini çektik”

1980’li yılların başında ERDEMİR’in davet ettiği bir ihale ile hidrolik pres üretiminden hidrolik silindir üretimine geçtiklerini belirten Kayhan, “Zaten hidrolik pres üretiyorduk. ‘Hidrolik silindir için de teklif verin.’ diyerek, şirketimizi ihaleye davet edilmesi sonucunda hidrolik silindir üretmeye başladık. 1990’ların başı ise ilk hidrolik silindir ihracatını yaptığımız yıllardır. 2000’den itibaren de diğer üretimleri terk ederek sadece hidrolik silindir üretimine odaklandık. Bugün ise, özellikle 2015 sonrası yapılan yatırımlarla, Türkiye’deki en büyük boyutsal kapasiteye sahip hidrolik silindir üreticisiyiz.” dedi. Üretim tesisi ve kapasitesinden de bahseden Kayhan, “26 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 43 bin metrekarelik alana yayılmış durumdadır. 3 metre çap veya 23 metre boya kadar honlama kapasitesi ile ürettiğimiz hidrolik silindirlerin, ısıl işlem hariç, sert krom kaplama, krom-nikel kaplama, honlama, derin delik delme, kaynak gibi tüm üretim süreçleri kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz.” diye konuştu.

“Zor dönemler atlattık”

İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde ciddi zorluklar atlatarak bu günlere geldiklerini dile getiren Mehmet Kayhan, “Hammadde ve sarf malzeme bulmanın çok zor olduğu, sıklıkla hurda malzemelerin değerlendirildiği dönemlerden geçildi. Yurt dışına çıkarken döviz bulmanın zor olduğu, sanayicilere bile kayıtlı ve kısıtlı dövizin sağlandığı yıllardı. Gerek tanıtım gerekse yeni teknolojileri görüp öğrenme, gerekse malzeme toplama amaçlı yurt dışına giderken, kalış süremizde gerekecek yeme-içme ihtiyacımızı da yanımızda götürdüğümüz, kalış süremiz boyunca arabamızda veya karavan benzeri araçlarımızda konakladığımız yıllardı.

80’lerden sonra uygulanmaya başlanan liberal ekonomi yaklaşımıyla sanayicilerimizin dünyaya açılması, üretim tesislerini ve firmalarını büyütmeleri hız kazanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki karma ekonomik sistemiyle devlet destekli oluşan ve kalıcı olmaya başlayan işletmelerimiz, liberal ekonomiye daha büyük bir ivmeyle büyümeye başlamışlardır. Kayahan olarak biz de ülkemizdeki bu gelişim seyrini yaşamış, kuruluş ve kalıcı olma çalışmalarımızı ilk yıllarımızda devlet işletmelerine iş yaparak, büyüme ve sektör lideri olma çalışmalarımızı ihracata yönelerek sağlamış bulunmaktayız.” dedi.

‘İhracat farklı bir faza geçirdi’

1990’lı yılların başından ihracata başladıklarını belirten Kayhan, “İhracata başlamamız kızım Sevda’nın ODTÜ’den mezun olup şirkete katılımı ile mümkün olmuştur; bunda hem yabancı dil bilmesi hem de yeni işletme bilimlerini ve kalite yaklaşımını şirketimize adapte etmesi büyük rol oynamıştır. Firmamız günümüzde, yüzde 80 ihracat hacmi, Entegre Yönetim Sistemi ve 200'den fazla kişiye istihdamı ile endüstriyel serüvenine devam etmektedir. Bugün ürettiğimiz hidrolik ve pnömatik silindir ürünlerimiz başta Avusturya, Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Şirket uzun yıllardır Türkiye'de ağır hizmet tipi hidrolik silindir ihracatında lider konumdadır.” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ön planda

Firma için uzun yıllar emek verdiğini belirten Mehmet Kayhan şunları kaydetti, “Yaşım gereği artık sadece beynimi çalıştırıyorum, bedenim eskisi gibi çalışmama izin vermiyor. Firmada sadece yarı zamanlı olarak danışmanlık yapıyorum. Şirketle tek bağım bu. Benim hayalim Türkiye sanayisine faydalı olmaktı. Bunun için çok çalıştım. Hayallerimin hepsi gerçekleşmedi maalesef. Belki hayallerim bir ömre sığmayacak kadar çoktu, belki de şartlar izin vermedi. Ancak, benden sonraki kuşakların bu hayallerime devam edeceğini düşünüyorum. Hayaliniz ne kadar çoksa hayal kırıklıklarınız da o kadar çok oluyor. Onlardan sebep, uzun bir süre şirkete yatırım yapmadım. İşe sahip çıkacak olan yatırımını yapsın dedim ve kenara çekildim. Sorumluluk alanların yaptıklarını zaman zaman eksik olduğunu düşünsem de zamanın değiştiğini de biliyorum. Uyarıyorum ama karar verici olan kızım Sevda Kayhan Yılmaz ve onun yönetim kurulu artık. Onlar başarırlarsa başarırlar. Asıl olan kurduğum tesisin devamlılığı, şimdi moda söyleyişle ‘sürdürülebilirlik’ diyorsunuz. Onlara güveniyorum.”