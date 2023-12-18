Kilikya, Avrupa ve ABD pazarında organik içecek ile büyümeyi hedefliyor

Eray ŞEN/ADANA

Kilikya Şalgam Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Nas, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) tesislerindeki kapasite artırma ve yeni kurulan Gıda İhtisas OSB’de planladıkları yatırımlarını EKONOMİ’ye anlattı. Sağlıklı içecek kategorisinde yer alan şalgamın kendiliğinden büyüyen, gelişen bir sektör olduğunu belirten Nas, “Şalgam satışlarında son dönemlerde çok ciddi bir yükseliş var. Şirket olarak litre bazında 2022’ye göre bu yıl yüzde 30 büyüme gerçekleştirdik. Yıllık 80 bin ton kapasitemiz ile tam kapasite çalıştık” dedi.

Bu dönemde yeni yatırım ve büyüme planları yaptıklarını açıklayan Nas, “Şu anda gündemimizde ilave tonaj artırımı var. Şalgamda mayalama işlemi nedeniyle ürün yaklaşık 45 gün fıçılarda bekliyor. İstediğiniz tonajlara, istediğiniz dönemde hemen geçemiyorsunuz. Bunu altyapısını önceden kurmanız lazım. Gelecek sene en az yüzde 30 büyüme hedefimiz doğrultusunda hazırlıklara başladık. Hedefimiz 2024 yılını bu büyüme ile tamamlamak. 110 bin ton kapasite ile çalışmanın hazırlıklarını yapıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Mevcut tesisi büyütme ve yeni tesis kurma yönünde de hazırlıklar yaptıklarını anlatan Nas, “Adana OSB’de 8 dönümü kapalı olmak üzere 15 dönüm yerimiz var. Bunun 6-7 dönümünü daha kapatmak istiyoruz. Bu yatırımı 2024’te tamamlayacağız” dedi. Yeni kurulan ve yakın zamanda altyapı çalışmalarının başlaması beklenen Adana Gıda İhtisas OSB’de de yatırım hedefleri olduğunu anlatan Nas, şöyle devam etti:

“Hedefimiz ihracatta 50 ülkeye ulaşmak”

“Gıda İhtisas OSB’de şirket olarak 50 dönüm yerimiz var. Oradaki yatırımımızda sağlıklı içecek kategorisinde yeri çeşitlerimiz olacak, ihracata yönelik ürünlere ağırlık vereceğiz. Özellikle organik meyve suları kategorisinde çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, organik ürünlerin dünyanın diğer bölgelerine göre daha fazla ilgi gördüğü Avrupa ve Amerika pazarında etkili bir konuma ulaşmak. Şu anda üretimimizin yüzde 35’ini ihracata gönderiyoruz. Yeni ürünlerimiz ile bu oran en az yüzde 50’ye çıkacak. Halen ürün gönderdiğimiz ülke sayısı 40’ı buldu, buradaki hedefimiz de 50 ülkeye ulaşmak. Sonuçta işletmemizin önü açık, çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.”

“Gazlı içeceklerden kaçış, sağlıklı içeceklere yönelme var”

Son yıllarda tüketim alışkanlarında gazlı içeceklerden uzaklaşma, sağlıklı içeceklere yönelme olduğunun altını çizen Nas, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnsanlar daha doğru besinle ve doğru fiyatla buluşunca, kalite de buna eklenince, sağlıklı içecek kategorisi büyümeye devam ediyor. Şalgamın bilinirliğinin arttıkça talep artıyor. Biz Türkiye’de ve dünyada yeni bir içecek alışkanlığı yaratmak için çalışıyoruz. Farklı coğrafyalardaki ülkelerin damak zevklerini ve ihtiyaçlarını araştırdık. Bu kapsamda yurt içinin yanı sıra yurt dışı fuarlara da katılıyoruz. Adana’nın milli içeceği şalgamın dünyanın her yerinde bilinen, sevilen bir ürün olarak sağlıklı içecek kategorisinde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz.”