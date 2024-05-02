Makine sektörü Konya’da buluşacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından 17.’si düzenlenecek Konya Makine Teknolojileri Fuarları için geri sayım başladı. 8-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Konya Makine Fuarları, şehrin sanayi ve teknoloji potansiyelini bir araya getirerek büyük bir buluşmaya sahne olacak.

Dört fuar birden ziyarete açılacak

Bu yıl Konya Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı (KONMAK), Konya Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı (KONELEX), Konya İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı (İSKON) ve Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı (KONYA SAC) olmak üzere 4 farklı fuar eş zamanlı olarak tek çatı altında düzenlenecek.

Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarlarda, 6 fuar salonu ve fuaye alanı olmak üzere 66 bin metrekare kapalı toplam 86 bin metrekare sergileme alanında metal işleme makinelerinden, kesme ve delme teknolojilerine; sac, boru ve profil işleme makinelerinden, elektrik-elektronik ekipmanlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.

33 ülkeden ziyaretçi bekleniyor

Konya Makine Teknolojileri Fuarları, sadece sektör profesyonelleri için değil, aynı zamanda teknolojiye ilgi duyan herkes için de büyük bir öneme sahip. Sektördeki son trendleri yakından takip etmek ve sektördeki diğer paydaşlarla iletişim kurmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunan fuarlara en çok ziyaretçinin Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlardan gelmesi bekleniyor.